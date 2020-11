CAMPANHA DE ELOI PARA VEREADOR CRESCE E “GANHA FORÇA” NA RETA FINAL EM CEREJEIRAS

Elói Ronsani segue para reta final de campanha com agradecimento aos eleitores. O candidato percorreu todas as regiões de Cerejeiras e agradece as declarações de apoio

O candidato a vereador pelo município de Cerejeiras Elói Ronsani (PV) disse neste sábado (14/11), que sua campanha está crescendo e ganhando força e mais adesões nesta reta final de campanha das eleições, que acontece neste domingo, 15 de novembro.

Há apenas 1 dia das eleições que vai definir o próximo prefeito do município de Cerejeiras e os 9 vereadores que comporão anova Legislatura da Câmara Municipal de Cerejeiras, Elói vê sua candidatura ganhar corpo nesta reta final de campanha.

“A cada reunião, a cada caminhada, vemos a adesão de pessoas de bem que acreditam na nossa experiência e condições de fazer uma boa gestão no Legislativo municipal”, disse o candidato a vereador.

Elói Ronsani, disse que seu crescimento da candidatura é reflexo de um trabalho de corpo a corpo junto a população, com visitas diárias à casa das pessoas, levando propostas sérias.

O candidato a vereador por Cerejeiras do Partido Verde, realiza visitas, percorre as redes sociais, agradece aos eleitores que compartilham dessa caminhada e disse que está muito contente com o apoio recebido em todas as regiões da cidade.

“Foi uma campanha muito bonita, não canso de dizer que essa é uma campanha de amigos. Uma jornada limpa, com pouco tempo de propaganda eleitoral, recurso limitado, mas com muito diálogo e apoio de eleitores conscientes”, destaca Elói candidato a vereador por Cerejeiras.

“Caminhamos para reta final firmes, com foco em nossas propostas e temos a certeza de ter realizado um trabalho que atende os anseios do eleitor, com diálogo, ouvindo sugestões e firmando o nosso compromisso com a população”, enfatiza Elói.

“Nessa oportunidade eu quero registrar os nossos agradecimentos à atenção dos eleitores que encontramos durante as caminhadas, as visitas e reuniões, por dispor de uma parcela de seu tempo para nos ouvir e compartilhar conosco sugestões muito importantes”, pontua e fala aos apoiadores.

“Também quero agradecer as mensagens, os depoimentos e registros em áudio, foto e vídeo de muitos amigos, amigas e pessoas que foram nos conhecendo e declarando apoio a minha candidatura. Agradeço a Deus, a minha família, por me acompanhar durante toda essa trajetória”, agradece o candidato.

