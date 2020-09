CÂMARA MUNICIPAL: CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS HOMOLOGAM 241 NOMES PARA DISPUTAREM AS ELEIÇÕES DESTE ANO EM CACOAL

A partir da análise de todas as atas de partidos que homologaram candidaturas a vereadores em Cacoal, visando obter uma das 12 cadeiras à Câmara Municipal, foi identificado um total de 241 candidatos. Nesta reportagem, apura-se o número de candidatos homologados e, portanto, todos os nomes escolhidos pelos partidos continuam sob a condição de pré-candidatos até que tenham seus nomes registrados oficialmente. Alguns partidos registraram nomes reais e apelidos para campanhas. Outros lavraram em atas apenas os nomes de nascimento.

De acordo com estimativa da justiça eleitoral, a cidade tem hoje 63.487 eleitores aptos a votarem. Para obter uma vaga, soma-se os votos válidos e divide-se por 12. Na eleição passada, o quociente foi de 3.658 votos. À época, os partidos poderiam coligar-se entre si para as proporcionais. Apesar desse quociente elevado, alguns partidos conseguiram eleger um ou mais vereador com uma soma um pouco menor. Isso acontece em razão de sobras, pois em primeiro lugar as vagas são distribuídas a quem fizer o quociente cheio, mas a repartição das demais cadeiras, caso não sejam completadas por esse critério, fica entre os que mais se aproximaram desse número.

Na eleição passada, os votos válidos para vereadores representaram 71,21%. Com base nesse índice, e se o padrão se repetir ou se aproximar, é possível prever uma média de aproximadamente 45.209 válidos nas eleições deste ano, o que faz com que o quociente para que cada partido eleja um vereador seja de 3.767 votos. Pelos critérios de repescagem e redistribuição de votos e ainda devido ao fato de que os partidos estão isolados e, no caso de Cacoal, alguns lançaram menos candidatos do que o total permitido por partido, é bem provável que alguns partidos consigam assegurar vagas para seus eleitos com um quociente bem menor (provavelmente algo entre 2.900 a 3.000 votos).

NÚMERO DE CANDIDATOS POR PARTIDO:

PSB: 18;

PSC: 18;

PSDB: 18;

PSL: 18;

MDB: 16;

DEMOCRATAS: 16;

PDT: 16;

PSD: 15;

DEMOCRACIA CRISTÃ: 15;

PODEMOS: 13;

PROGRESSISTAS: 13;

REPUBLICANOS: 13;

SOLIDARIEDADE: 13;

PT: 10;

PATRIOTAS: 10;

PROS: 10;

PTB: 09.

CANDIDATOS VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO DEMOCRACIA CRISTÃ

1 – Isaque Firminio de Almeida (Firmino Talk Show);

2 – Ramon Oliveira Peixoto (Ramon O VOO DA ÁGUIA);

3 – Anaquay Uchôa França (Uchôa);

4 – Oziel de Melo (Oziel Melo);

5 – Amilton Felix Silva (Amilton Felix);

6 – André Cardoso Gomes (André Cardoso);

7 – Arão Vitorino dos Santos (Arão Vitorino);

8 – Claudemir Alves Ribeiro (Claudemir Ribeiro);

9 – Renivaldo Bispo da Cruz (Nivaldo do Milho);

10 – Maria Pereira dos Santos (Tiazinha Do Churros);

13 – Talita Silva Paiva (Talita Paiva);

14 – Jorcilaine Pereira Wasckman (Laine Wasckman);

15 – Bruna Maciel de Oliveira (Bruna Calçados).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO DEMOCRATAS

1 – José Mariano de Souza (Mariano do Convênio);

2 – Jolte Antonio de Souza (Jolte da Farmácia);

3 – Wallace dos Anjos Neves (Wallace do Josino Brito);

4 – Carlos Reginaldo Gomes (Regis do Taxis);

5 – José Pedro Cândido (Pedro do Posto);

6 – Alceri Furtado Mendonça (Siri Mendonça);

7 – Ademir Pereira de Araújo (Chapeuzinho Carroceiro);

8 – Élcio Aparecido dos Santos (Coronel Élcio);

9 – José Francisco Filho (Zezinho);

10 – Romeu Rodrigues Moreira (Romeu da Farmácia);

11 – Dionatan Morais Damião (Jhonatan Morais);

12 – Elizete Alcântara Nogueira (Elizabete Alcântara);

13 – Suellen Soares de Souza (Suellen Souza);

14 – Ligiane Medeiros de Souza (Ligiane Medeiros);

15 – Cleia Lúcio Nascimento (Cléia Nascimento);

16 – Eloiza Virgilia de Freitas Fófano Garcia (Professora Eloíza).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO MDB

1 – André Guedes da Silva Filho (André Guedes);

2 – Euzébio Scherrer Brizon (Zebim Brizon);

3 – Farlen Maycon Machado (Farlen);

4 – Joao Bosco Ribeiro da Silveira;

5 – Jonas Silva do Nascimento (Jonas Nascimento);

6 – Pedro Herculano Freire Junior (Pastor Júnior);

7 – Reinaldo Brandt (Reis do Bar);

8 – Rogério Soares Chagas (Rogerinho);

9 – Thiago Garcia de Oliveira (Thiago Vegas);

10 – Valdomiro Corá (Corazinho);

11 – Valdecir Aparecido Nunes (Valdecir Goleiro);

12 – Amanda de Oliveira Arraes (Amanda Arraes);

13 – Cremilda Francisca da Silva (Cremilda Francis);

14 – Jussara dos Anjos (Sara Marmitex);

15 – Mirian Soares de Lacerda (Mirian Lacerda);

16 – Maria da Penha de Souza Menezes (Penha Simões);

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PATRIOTAS

1 – Valcimar Nunes Gomes (Valcimar Gomes);

2 – Argeu Antonio de Souza (Argeu);

3 – Fabiano Cardoso dos Santos (Fabiano Cardos);

4 – Ismaildo Galvão Sampaio (Peninha);

5 – Raimundo Nonato Fernandes de Souza (Nonato da Real);

6 – Saulo Carlos da Silva (Saulo Carlos);

7 – Ilma Silva Santos (Ilma Santos);

8 – Elizeu Ferreira da Silva (Elizeu da Digital);

9 – Keila dos Santos Brizon (Keila Moura);

10 – Dacy Chagas Lemos (Lemos).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PDT

1 – André Santos Forgado;

2 – Jervaz Batista Antônio;

3 – Diomir José da Silva;

4 – Fernando Xavier de Arruda;

5 – Natalicio Lopes Braga;

6 – João Felipe dos Santos;

7 – José Luiz Kaiser;

8 – Claudemar Littig;

9 – Osmar Bortoleto;

10 – Sandro Kapran Britez;

11 – Valdino Jacobsen Eberman;

12 – Edna Maria dos Anjos Mota;

13 – Mariza de Pádua Prudêncio;

14 – Maura Aparecida Silveira Prada;

15 – Miriam Nelia Lula Barros;

16 – Silvanir Moreira de Lima.

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PODEMOS

1 – Maria Aparecida dos Santos (Cida dos Sonhos);

2 – Luciane Alves dos Santos (Lu do Orquidário);

3 – Gisele Maria de Oliveira Martins (Gisele do Riozinho);

4 – Gizani Bispo Nardi Paranha da Silva (Giza Salvados);

5 – Irenildo Batista Gomes (Irenildo Batista);

6 – Leandro Oliveira Farias (Leandro Oliveira);

7 – Ivan Marco Barreiro (Ivan do Extintor);

8 – Wéliton Gutier de Carvalho Gonçalves (Gutier Gutson);

9 – Jefferson Magno dos Santos (Jefinho Advogado);

10 – Antônio Damiao Martins (Toninho de Jesus);

11 – Adilei Aguiar Barbosa (Adilei da Linha Sete);

12 – Claudinei Carlos Ribeiro (Claudinei Castelinho);

13 – Edson Vander Lenzi Kawai (Edson Lenzi Fezão).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELO PROGRESSISTAS

1 – Marileuza Ferreira Paes;

2 – Eleonice de Fátima Dal Magro;

3 – Eliel Pereira Júnior;

4 – Ezequiel Câmara;

5 – André Ferreira dos Santos;

6 – Rogério de Paula Ramalho;

7 – Elizeu de Almeida Moraes;

8 – Isaias Costa Ribeiro;

9 – Jeferson Jacob Da Silva;

10 – Rosângela Rodrigues Leonardi dos Santos;

11 – Sidney da Silva Ferreira;

12 – André Fernando Santana da Silva;

13 – Queila Ferreira Santos Lopes.

CANDIDATOS A VERADORES HOMOLOGADFOS PELA CONVENÇÃO DO PROS

1 – Francisco Tragino Vago (França Carroceiro);

2 – Elizabeth Aparecida Jansen (Professora Beth);

3 – Simonia dos Santos (Simonia dos Santos):

4 – Lenir Dallolmo (Lenir Índia);

5 – José da Silva Neto (Zequinha Coveiro);

6 – Carlos Rodrigues de Freitas (Carioca do União);

7 – Abnério Freza Alves (Abnério da Sucam);

8 – Antônio Rodrigues Soares (Antonio Cutia);

9 – Rosimá Guedes Rezende da Costa Moraes (Professora Rose);

10 – Fernanda Emanoelly Moreto (Fernanda Moreto).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PSB

1 – Claudeniso Fermiano Roberto;

2 – Francisco de Assis Crispim (Crispim);

3 – Francisco Eliomar Targino De Oliveira;

4 – João Pontes Campos (João Campos);

6 – Otoniel Braz Odorico;

7 – Paulo Roberto Duarte Bezerra (Paulinho do Cinema);

8 – Jose de Ribamar da Silva Fournier;

9 – Antonio Carlos dos Santos (Toninho do Jornal);

10 – Vaneis Valdevino Correia (Vaneis do Moto Aplicativo);

11 – Zenaldo Lima da Rosa;

12 – Ednaldo Mendes do Carmo;

13 – Chirlene Ferreira da Silva;

14 – Edileuza da Silva Augusto;

15 – Elcilen Fortunato;

16 – Marina Rodrigues Moreira da Silva;

17 – Nieni Ferraz da Silva;

18 – Rosima Guedes Rezende.

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PSC

1 – Pedro Arcanjo Filho (Pedro Arcanjo);

2 – Clemerson Grego de Andrade (Grego);

3 – Alexsandro Murbach dos Santos (Alex Murbach);

4 – Romerito Da Silva Teixeira (Romerito Teixeira);

5 – Jose Albano (Professor Albano);

6 – Josisvan Coelho de Almeida (Zivan Almeida);

7 – Amarildo Verdan Costa (Amarildo Gerente do Pé Quente);

8 – Charles de Souza Duarte (Cabo Charles);

9 – Edvaldo Moura (Montanha do Pesca Zero);

10 – Albanir Rocha Malaquias (Albanir);

11 – Fábio Soares Bortolusso (Fábio Bortolusso);

12 – Magnilson da Silva Mota (Magnilson Mota);

13 – Samara Barbosa dos Santos (Samara Vigilato);

14 – Daiane Maria de Oliveira Sipriano (Daiane Oliveira);

15 – Obdulia Menezes Alexopulos (Lya da TV);

16 – Elza Guarda Bello Freitas (Elza Bello);

17 – Edilva de Sousa Lira (Edilva do Marmitex);

18 – Meila Witt Silva (Meila da Saúde).

CAJNDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PSD

1 – Gloria Bravin;

2 – Pedro Henrique Rabelo;

3 – Carlos Antonio de Freitas Lima;

4 – Carlindo Aparecido Dias;

5 – Luiz Antonio Nascimento Fritz;

6 – Paulo Firmino Rosa Junior;

7 – Genivaldo de Souza Lemes;

8 – Rafael Oliveira Santos;

9 – Ronaldo Felix dos Santos;

10 – Michelle Pavani dos Santos Almo;

11 – Belarmino Ramos Porto;

12 – Maria Aparecida dos Santos Lima;

13 – Paline Surui;

14 – Sidarta Mechalczuk;

15 – Eusilene Silva Santana Raasch.

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PSDB

1 – André Luís de Moura (André Careca);

2 – José Paulo Teodoro (Zé Teodoro do Gás);

3 – Valdik Vieira da Silva (Dico);

4 – Gleison Bosco de Meneses (Gleison Bosco de Meneses);

5 – Anderson Moreira de Souza (Anderson Eletricista);

6 – Edimar Kapiche Luciano (Edimar Kapiche Vigilante);

7 – Ricardo Xavier de Matos (Ricardo Xavier);

8 – Jefte Matos Silva (Jefte);

9 – Renilson Almeida Machado (Sula Machado);

10 – Wanderlei da Silva Louzeiro (Wanderlei);

11 – Luiz Ferreira Borges (Luiz Borges);

12 – Paulo Oliveira de Paula (Dr Paulo);

13 – Maria Aparecida Barboza Ramos (Cida Barboza):

14 – Leidiane dos Santos de Oliveira (Leidiane dos Santos);

15 – Iracema Souza de Gois (Iracema Góis);

16 – Rosana de Souza Lucena (Rosana Lucena);

17 – Diná de Sousa Pinheiro (Diná Assistente Social);

18 – Ana Paula Angelo (Ana Paula).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PSL

1 – Marcos Della Torre (Marcos da Tapioca do Tio João);

2 – Marcos dos Santos Oliveira (Marcos Oliveira);

3 – Nilson Nunes (Cimento Vinte e Um do Paineiras);

4 – Helio Pereira Fonseca (Helio Garapeiro);

5 – Elio da Silva (Elinho da Feira);

6 – Arlei Possidone (Arlei do Alto Falante);

7 – Divino Avelino Dos Santos (Divino);

8 – Diogo Gomes Flor (MC TC);

9 – Adail Alves Santos (Sargento Pirulito);

10 – Jonas de Boni (Palhaço Joninha);

11 – Daniel Rodrigues Viana (Daniel Viana);

12 – João Nunes da Costa (Bolinha);

13 – Luanna de Jesus Montrezol (Luanna Montrezol);

14 – Cristiane Gonçalves da Silva (Cristiane do Morada Digna);

15 – Kelly Dias dos Santos Lima (Kelly Dias);

16 – Leidiane Alves Milhomem (Leidiane);

17 – Amanda Da Silva Parralego (Amanda Parralego);

18 – Vanessa Condaque de Lima (Vanessa Condaque).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PT

1 – Luzia Dos Santos;

2 – Marcos Roberto Moreira da Silva;

3 – Antonio Masioli;

4 – Fabio da Silva;

5 – Fernanda Giron Moreira;

6 – Jocelino Oliveira Poleze;

7 – Lucio Batista de Paula;

8 – Odete Pereira da Silva;

9 – Ricardo Sérgio Ribeiro;

10 – Sandra Mara Gonçalves Santos;

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO PTB

01 – Antonio Oliveira Brito (Antonio Brito);

02 – Edmar Rodrigues da Silva (Caçula);

03 – Nilton Cesar da Mata (Professor Nilton);

04 – Paulo Henrique do Santos Silva (Dr Paulo Henrique);

05 – Rita Soares Ferreira (Rita Capixaba);

06 – Silvana dos Santos Miguel Raimundo (Silvana);

07 – Uriete Prado Dorefe (Ury);

08 – Erica Barcelar de Oliveira Nunes (Érica Bacelar);

09 – Emilio Junior Mancuso de Almeida (Paty Paulista).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO REPUBLICANOS

01 – Cleidiene Tavares Falcão (Diene Falcão);

02 – Nadia Kelly Batista Firme (Nadia Kelly Firme);

03 – Irene Barbosa (Irene Barbosa);

04 – Shaienne Boiko Lopes (Shaienne Boiko);

05 – Marco Aurélio Nogueira Barbosa Yokota (Marquinho do Consórcio);

06 – Junior José Pereira Santana (Junior Pereira);

07 – Sebastião Carneiro dos Santos (Sebastião Pedreiro);

08 – Joao Paulo Pichek (João Picheck);

09- Danilo Degra da Silva (Danilo do Bioart);

10 – Wilson Teim (Wilson Teim);

11 – Mateus Lourenço Neto (Mateus Lourenço);

12 – Ozias Teixeira (Ozias Teixeira);

13 – Jailson Cezar Ferreira de Oliveira (César Barba).

CANDIDATOS A VEREADORES HOMOLOGADOS PELA CONVENÇÃO DO SOLIDARIEDADE

1 – Mateus Aparecido Pereira Houklef de Lima (Mateus Houklef);

2 – Alexandre Lacerda Lucio (Xandinho);

03 – Aldecy Antonio da Silva (Alcecy do Taxi Piauí);

04 – Claudenir Monteiro (Bino da 11);

05 – Ejonas Bonfim da Silva (Ejonas Bonfim);

06 – José da Costa Muniz (Zezinho Muniz);

07 – Jessé Silva Flor (Jessé Flor);

08 – Alone José Gama de Brito (Alone da Academia);

09 – Eduardo Sergio Nobre Almeida (Eduardo Chips);

10 – Rozineide Bezerra Soares de França (Rose do São Marcos);

11 – Austia de Souza Azevedo (Professora Áustia);

12 – Luzia da Silva Buker (Luzia do Zé Panela);

13 – Maria Aparecida Simões (Maria Simões).

REPORTAGEM E ANÁLISE DE DANIEL OLIVEIRA DA PAIXÃO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

