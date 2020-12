CÂMARA DEVOLVE MAIS DE R$ 2 MILHÕES PARA A PREFEITURA DE VILHENA EM SESSÃO ESPECIAL

Com presença de secretários, deputado e prefeito, evento marcou encerramento da legislatura 2017-2020

O prefeito Eduardo Japonês recebeu hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena cheque simbólico representando a devolução de R$ 2,6 milhões à Prefeitura de Vilhena neste ano de 2020, sendo R$ 2,1 milhões destinados nesta sexta-feira, 18, e outros R$ 500 mil no início da pandemia. Com presença de secretários, deputado e prefeito, evento marcou também o encerramento da legislatura 2017-2020 com discursos de despedida e parabenizações.

“Essa, com certeza, é a melhor legislatura que a Câmara de Vilhena já teve. Foi um mandato de vereadores corajosos, que votaram muitos projetos que eram necessários para a cidade e que agora o município colhe os frutos positivos, como asfalto, iluminação de LED e tantos outros investimentos. Parabéns e muito obrigado!”, disse o prefeito Eduardo.

Os vereadores Ronildo Macedo, França Silva, Samir Ali, Carlos Suchi, Adilson de Oliveira, Leninha do Povo, Professora Valdete, Vera da Farmácia, Wilson Tabalipa, Rogério Golfetto, Marcos Cabeludo, Rafael Maziero e Célio Batista completam a legislatura neste ano devolvendo à Prefeitura quase R$ 5 milhões. A importância da ação foi destacada pelo atual presidente da casa.

“Pode contar com meu mandato, prefeito, para avançarmos ainda mais em Vilhena. Parabenizo ao deputado Luizinho e agradeço às emendas que destina para nós aqui, em defesa de nossa cidade. Vamos dar continuidade ao trabalho que desenvolvemos nestes quatro anos aqui. As devoluções são feitas pensando na Saúde, na Educação, na Assistência Social e tantas outras áreas que precisam de muito investimento público”, garantiu Ronildo.

O deputado estadual Luizinho Goebel também se pronunciou também e elogiou a ação do Executivo em parceria com o Legislativo na cidade. “Peço a Deus que nos abençoe e que 2021 seja um ano de muita unidade para que a gente possa realizar os sonhos que carregamos. Sempre tem como a gente se superar e melhorar. Acredito que a nova legislatura pode seguir os mesmos passos desta, que foi vitoriosa e fez muito por Vilhena em parceria com o Executivo”, completou.

Estiveram no evento também a vice-prefeita eleita Patrícia da Glória e os vereadores eleitos Zé Duda, Sargento Damasceno, Zeca da Discolândia, Ademir Alves e Pedrinho, bem como diversos secretários municipais e lideranças políticas.

