CÂMARA DE VEREADORES DEVOLVE R$310 MIL PARA O EXECUTIVO COMBATER COVID-19 E COMPRAR CESTAS BÁSICAS EM ARIQUEMES

A Câmara de Vereadores do Município de Ariquemes, em sessão realizada no plenário da Casa de Leis na manhã nesta segunda-feira 23, por unanimidade dos vereadores, aprovaram a devolução de R$310 Mil Reais para os cofres da Prefeitura do município de Ariquemes.

Ficou definido que estes recursos serão usados da seguinte maneira, sendo 60% (Sessenta por cento) destinados para a contratação de profissionais da área de saúde e os outros 40% (Quarenta por cento) para compra de cestas básicas, que serão doadas para as famílias mais afetas pela crise, provocada pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Com a devolução desse recurso, muitas famílias serão beneficiadas, tranquilizando àqueles que não podem trabalhar para a aquisição do alimento e o mais importante, a contratação de profissionais da Saúde que garantirão que a pandemia não chegue em Ariquemes.

Fonte Mateus Andrade

Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments