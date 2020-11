CABIXI: ROSELY BARROSO CELEBRA A IMPORTÂNCIA DO DIA DA INSTITUIÇÃO DO VOTO FEMININO NO BRASIL

O Brasil comemora hoje, 90 anos de luta e reivindicações

A candidata a prefeita do município de Cabixi, Rosely Barroso (PSDB) destacou a importância da data e o papel das mulheres no processo político para o fortalecimento da democracia. O Brasil comemora hoje, dia 03 de novembro o Dia da Instituição do Voto Feminino no Brasil.

Rosely destaca que há tão pouco tempo, 90 anos, as mulheres não tinham direito ao voto, após essa conquista mulheres vêm ganhando destaque em vários cenários, porém ainda é necessário avançar mais. “Nós temos uma força admirável e muitas mulheres ainda não descobriram isso dentro de si. Precisamos de mais representatividade, de mais mulheres envolvidas na política”, disse Rose.

Ainda em 1930, as mulheres não podiam votar e quando aprovado o Projeto de Lei que autorizava o voto, era cheio de restrições, apenas mulheres casadas e com autorização do marido, solteiras com renda própria ou viúvas poderiam votar e somente em 1934 que o voto se tornou irrestrito.

“Quero parabenizar essas mulheres guerreiras que não medem esforços para nos representar, quero homenagear todas as mulheres que já lutaram e continuam lutando para dar força à voz feminina”, destacou a candidata.

Caso eleita, Rosely será a primeira prefeita a assumir a administração municipal. Ela já ocupou o cargo de Secretária de Promoção Social, vice-prefeita, é empresária e hoje deposita todo o apoio e incentivo para que mais mulheres ganhem força e destaque em todas as áreas.

FONTE: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

