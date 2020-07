BR-435: MOTORISTA MORRE APÓS GRAVE ACIDENTE NA ROTATÓRIA DA LINHA 3 EM COLORADO DO OESTE

Homem perdeu controle de carro e capotou várias vezes

O grave acidente que tirou a vida de Carlos Henrique Botelho, 31 anos, ocorreu na noite desta sexta-feira, 03 de Julho, na rotatória da BR-435, área rural de Colorado do Oeste.

De acordo com o apurado, Carlos Henrique conduzia um Fiat Strada da cor vermelha pela rodovia, sentido Colorado, quando, sem motivo, ele entrou na rotatória em alta velocidade, perdendo o controle do veículo, que avançou sobre os canteiros e capotou algumas vezes, até parar as margens da pista.

Uma ambulância do serviço de emergência do Hospital de Colorado do Oeste foi solicitada, porém, a vítima apresentava grave ferimentos e fraturas, não resistindo e vindo a óbito.

Carlos Henrique é de família tradicional do município coloradense. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos.

