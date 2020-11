BR-435: DNIT ATENDE PEDIDO DA PREFEITA LISETE MARTH SOBRE ALTERAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AV. DAS NAÇÕES EM CEREJEIRAS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte informa sobre o presente oficio de alinhamento de informações relacionadas à cooperação entre o DNIT, DER/RO e Prefeitura Municipal de Cerejeiras

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV), recebeu resposta sobre seu pedido para implantação de sinalização para regularização de estacionamento na Rodovia BR-435, na travessia urbana de Cerejeiras. Assunto: Alteração na Sinalização Horizontal na Av. Das Nações – BR-435. Em ofício assinado pelo Analista em Infraestrutura de Transportes Superintendente Regional DNIT/RO; André Lima Dos Santos.

A principal via de acesso do município na Av. Das Nações BR-435, o DNIT, órgão responsável pela via informou que irá fazer a Sinalização Horizontal na referida Avenida. A Prefeitura Municipal de Cerejeiras apresentou o Plano de Zoneamento elaborado pelo município em conjunto com a Polícia Militar, cujo documento técnico principal tratou-se de Mapa de Zoneamento apontando os locais onde não será possível estacionar.

O Serviço de operações – SEOP/RO; desta Superintendência analisou o Plano de Zoneamento e o deferiu parcialmente, emitindo Parecer Técnico favorável à implantação de estacionamento horizontal na lateral da rodovia. Foi indeferida proposta da instalação de estacionamento no canteiro central da rodovia.

A unidade local de Vilhena, por sua vez, elaborou Croqui e Nota Técnica contendo os locais e especificações técnicas a serem seguidas quando da implantação do estacionamento lateral na rodovia federal BR-435/RO. Considerando as atribuições lastradas à este Departamento pela Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001.

De acordo com a Lei 10.233, é competência deste DNIT exercer as atribuições elencadas no art. 21 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) agindo como órgão rodoviário da União.

Conforme orientação técnica contida no Croqui, haverá alteração na dinâmica da circulação de veículos da via. Trata-se de via de mão dupla (duas pistas de rolamento) que, após implantação da sinalização de estacionamento, tornar-se-á via de mão única (pista de rolamento + faixa de estacionamento).

De posse de toda a documentação técnica necessária, a Superintendência Regional do DNIT infra-assinada firmou, com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte/DER-RO, o Termo de Cooperação para execução de serviço de sinalização viária horizontal na BR_435, na travessia urbana do Município de Cerejeiras.

A cooperação entre os órgãos das esferas federal, estadual e municipal é a mais legitima representação da supremacia do interesse público, visando o aumento da segurança dos usuários da BR-435, antiga RO-399, e, por consequência, aumentando a qualidade de vida dos munícipes cerejeirenses.

Segundo a Prefeita Lisete Marth, está semana ela esteve na Capital de Estado Porto Velho com o Superintendente Regional DNIT/RO; André Lima Dos Santos, onde recebeu a notícia que nos próximos dias a obra deverá dar início. A luta para alteração na Sinalização Horizontal na Av. Das Nações – BR-435 um acesso mais seguro para os cerejeirenses não foi fácil, e acredito que não era para ser assim tão difícil, mas, infelizmente é assim, tem que ser na pressão, na insistência, mas valeu o esforço para finalmente termos o início da obra, disse Lisete.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

