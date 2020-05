BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO: PIMENTEIRAS MANTÉM NÚMEROS ESTÁVEIS DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE DOMINGO, 10

O Município de Pimenteiras do Oeste manteve os números praticamente estáveis do novo coronavírus Covid-19 neste domingo (10-05) dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Pimenteiras.

O boletim epidemiológico do Município, junto a Secretaria de Saúde divulgado no inicio da noite de domingo 10 de maio, mostra uma situação estável no município. O número de casos suspeitos não teve alterações com o boletim de sábado de 3 casos suspeitos aguardando resultado de exames, 1 caso descartado com exames testado negativos para Covid-19 e 12 famílias monitoradas por 14 dias.

O distanciamento social ainda é imprescindível. A recomendação continua sendo para sair apenas em casos importantes, sozinho, com máscaras e com retorno rápido.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments