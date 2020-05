BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DIÁRIO DO CORONAVÍRUS NÃO REGISTRA NOVOS CASOS EM PIMENTEIRAS

O Município de Pimenteiras do Oeste/RO; segue com 5 casos confirmados, 0 casos suspeitos, 5 descartados, exames testados negativos para o Covid-19, 13 testes realizados, 9 famílias monitoradas por 14 dias, do novo Coronavírus Covid-19, segundo o boletim diário divulgado nesta terça-feira (26/05) pela Secretaria Municipal de Saúde. O governo municipal disse que não fez testes ao longo do dia, os resultados continuam sem alterações.

A Vigilância em Saúde voltou a dizer que com a realização destes exames, não há mais testes com resultados pendentes no Laboratório Central de Rondônia (Lacen).

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

