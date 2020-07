BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE PIMENTEIRAS CONFIRMA PRIMEIRO ÓBITO POR COVID-19 E 59 CASOS DE INFECTADOS

De acordo com a administração municipal, trata-se de um paciente que estava internado por complicações no sistema circulatório no Hospital São Lucas, em Cerejeiras

A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau) junto a Vigilância em Saúde, confirmou no final de tarde desta terça-feira (07/07/2020), o primeiro óbito causado pelo novo coronavírus Covid-19 na cidade.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi, o paciente estava internado no Hospital São Lucas de Cerejeiras por complicações no sistema circulatório e foi testado positivo para o novo coronavírus.

A vítima morreu no município de Cerejeiras no dia (28/06), O resultado do exame foi recebido nesta terça-feira (07/07) e confirmado pela Vigilância Epidemiológica Municipal.

Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pelo município nesta terça-feira, Pimenteiras chega a 59 casos confirmados, 46 casos curados 12 casos ativos e 1 óbito, 18 suspeitos, 4 internados em isolamento no HPP, 0 enfermaria em Cacoal, 0 Terapia intensiva-UTI, 103 descartados, 30 monitorados, 187 Testes Rápidos, 50 Swab RT-PCR, 137 Testes Rápidos.

O Secretário de Saúde Rodrigo Sordi mais uma vez fez o apelo aos pimenteirenses para que se cuidem, evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social. “Eu como secretário de saúde em nome da nossa equipe que está à frente da pandemia estamos pedindo, por favor, que vocês entendam a situação. Evitem de sair de casa, só saia se houver extrema necessidade. De ontem para hoje foi uma loucura, nosso gráfico subiu lá em cima se a população não nos ajudar, vai ser muito difícil. Pode chegar um momento de não termos mais controle e ter pacientes morrendo em casa pela quantidade de infectados e nós não termos estrutura para atender pacientes. Se vocês não ajudarem nos da Secretaria de Saúde, não ajudar e não foi por falta de falar, não foi por falta de divulgar. Sempre que sai um boletim diferente estamos aqui divulgando para vocês. Não adianta vocês ficarem ouvindo mensagem de facebook, de whatsapp vocês tem que escutar somos nós que estamos na linha de frente no combate do coronavírus”, ressaltou Rodrigo Sordi secretário municipal de saúde.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments