BOLETIM DIÁRIO 20/05: PIMENTEIRAS NÃO TEM CASOS CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, não têm registro de diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), comunica junto ao boletim diário desta quarta-feira (20/05) às 17:00 horas, informa que o município não existe registro de infecção pelo novo coronavírus.

O Boletim de Epidemiológico Coronavírus Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde; junto a Vigilância em Saúde, informa que o município tem 5 famílias monitoradas por 14 dias, 5 casos descartados os exames testado negativos para o Covid-19 e 2 casos suspeitos aguardando resultados de exames do coronavírus Covid-19.

Segundo a enfermeira Sabrina Mathias. “Atualmente estou responsável pela vigilância epidemiológica do Município de Pimenteiras e temos dois casos suspeitos e 5 famílias monitoradas por mim, diariamente. A partir do surgimento de sintomas de síndrome gripal esses pacientes são isolados e só podem retornar as atividades normais a partir da liberação por parte dos profissionais que os acompanham, sob pena de responder na justiça caso haja quebra do isolamento”, disse.

Sabrina também comenta sobre as barreiras sanitárias, está no nosso cronograma retomar o serviço de orientações, porém, seguindo os decretos em vigor, do Estado e do Município, não há fundamento legal para que os munícipes que não tenham sintomas sejam impedidos de circular, visto que na nossa região praticamente todos os comércios estão abertos e desde que façam uso de máscara e sigam as demais instruções para prevenção pelo Covid-19, não há razões para isso.

Além disso, toda população é orientada constantemente a procurar a vigilância epidemiológica ou qualquer serviço de saúde ao surgimento de sintomas de gripe para que possamos monitora-los e implementar as demais medidas necessárias de acordo com cada caso. Esse período é de prevenção para todos, por isso a orientação da saúde, a nível mundial, é que as pessoas evitem aglomerações, que permaneçam em casa e que em casos de situações de mercado, farmácia e etc. preferencialmente vá um membro da família para reduzir o fluxo de pessoas nas ruas, tentando assim frear a disseminação do vírus, comenta a Enfermeira.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra o Covid-19.

Sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

