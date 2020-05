BOLETIM DIÁRIO 08/05: PIMENTEIRAS CONFIRMA 11 FAMÍLIAS MONITORADAS E 3 CASOS SUSPEITOS

O Boletim Epidemiológico desta sexta-feira 08 de maio de 2020 às 17horas e 25 minutos informa três casos suspeitos de coronavírus Covis-19, aguardando resultados de exames, um descartado e onze famílias monitoradas por quatorze dias.

O Boletim de Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; junto a Vigilância em Saúde, informa que o município tem 11 famílias monitoradas, 3 pessoas com casos suspeitos e 1 caso descartado do coronavírus Covid-19.

O “Boletim Epidemiológico Diário” é o canal oficial da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste para informar a população e profissionais de Saúde do município sobre os últimos dados relacionados ao Covid-19 na cidade.

É de extrema importância que a população confie apenas e tão somente nos dados aqui publicados, evitando divulgar mensagens não – oficias e dados inverídicos sobre a doença, o que pode gerar medo e insegurança na população.

O Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, fez um apelo para a população de Pimenteiras para que sigam à risca o isolamento social. Segundo ele, pessoas em circulação aumentam as chances de proliferação do vírus.

“Todas as pessoas que puderem, nesse momento, cumprir esse período o isolamento social, que o faça. Precisamos desse esforço da população. Contamos com esse esforço. Fiquem em casa, sem visitas e sem passeios”, disse Sordi ao frisar que só por meio do confinamento será possível diminuir a escala de infecção no nosso município.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

