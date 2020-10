BIOGRAFIA DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO JOSÉ CARLOS VALENDORFF DE CEREJEIRAS

Nascido no dia 18 de fevereiro de 1973, José Carlos Valendorff é natural da cidade de Dois Vizinhos, no Paraná.

Filho do casal de agricultores Vivaldino Valendorff e Tereza Valendorff e, tendo mais três irmãos, José Carlos é um homem simples, trabalhador e que lutou sempre lutou pelos interesses da população.

Conheça agora a história do nosso candidato a vice-prefeito, ao lado da nossa candidata a prefeita Lisete Marth.

Criado no pequeno vilarejo de Vila Nova, conhecido como Vai Já, José Carlos começou seus estudos, onde fez todo o seu primeiro grau, como era chamado o ensino fundamental na época.

Em 1989, morando ainda no interior paranaense, José Carlos começou a frequentar o seminário São João Maria Vianney, em Palmas, no Paraná. Mas, devido à mudança de propriedade de seus pais e pelas dificuldades enfrentadas pelos familiares na época, José Carlos retornou para casa para ajudar sua família.

Chegando com seus pais ao município de Cerejeiras em 1990, a família se estabeleceu num sítio da Linha 2, do 4º para o 5º Eixo, onde seus pais possuem a propriedade até hoje.

Carente de professores na época, José Carlos, que até então trabalhava no sítio da família, foi convidado para auxiliar a causa da educação.

Em 1991, tornou-se professor na escola rural 31 de Março, que tinha o modelo seriado – todas as séries numa sala só. Na época, o jovem professor tinha que dar aulas para quatro turmas nos dois turnos, fazer a merenda e ainda limpar a escola.

José Carlos fez o curso Fênix, que era uma formação de professores na época. Anos depois, concluiu a graduação em Pedagogia na Universidade Federal de Rondônia.

Casou-se em 1997 com Andreia Valendorff e é pai de três filhos: Jaqueline, Andressa e Carlos André.

Em 1995, já atuando como professor emergencial José Carlos fez concurso público e foi aprovado, fazendo parte do quadro de professores efetivos do município de Cerejeiras. Fazendo um brilhante trabalho como professor, José Carlos foi convidado para atuar na escola Américo Vespúcio, no 4º Eixo esquina com a Linha 2, onde atuou também como diretor.

No ano de 2008, foi convidado para assumir a secretaria municipal de Educação, onde fez um excelente trabalho até 2012.

Reconhecido por seu desempenho na educação e por sua postura ética na vida pessoal, José Carlos Valendorff concorreu a uma vaga de vereador em 2017, sendo eleito com 319 votos.

Como vereador, José Carlos fez um trabalho exemplar. Buscou recursos para obras no município, apoiou na Câmara a gestão do prefeito Airton Gomes e, depois, da prefeita Lisete Marth aprovando os projetos e sugerindo melhorias na administração municipal, e ouviu a demanda da população, especialmente das famílias mais necessitadas do nosso município.

Ainda como vereador, José Carlos foi um mediador importante para a implantação do projeto “Título Já” em Cerejeiras, que beneficiou quase mil famílias com escrituras públicas de imóveis urbanos.

Também como vereador, José Carlos trabalhou em prol da educação, da saúde e da ação social.

Como sitiante, professor e vereador José Carlos fez muito. Como vice-prefeito, José Carlos vai apoiar a prefeita Lisete Marth e buscar benefícios para o povo de Cerejeiras. José Carlos também dará seu incondicional apoio à classe produtiva do município, como os empresários, os produtores rurais, os profissionais liberais e os servidores públicos.

Vote em quem fez. Vote em quem faz. Lisete Marth para prefeita e José Carlos Valendorff para vice-prefeito.

