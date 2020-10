BIOGRAFIA DA CANDIDATA À REELEIÇÃO LISETE MARTH DE CEREJEIRAS

Mulher, mãe de dois filhos, sendo um in memorian, e cerejeirense batalhadora, aqui está uma breve história da nossa candidata a prefeita, Lisete Marth.

Lisete Marth nasceu em Capanema, no Paraná. Filha de um casal de comerciantes, ela estudou e fez o antigo científico e técnico, que era a formação do segundo grau na época.

Veio para Rondônia em 1987, vindo da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ingressou na Secretaria de Estado da Saúde, atuando no município de Cerejeiras, permanecendo até o ano de 2000, quando milhares de servidores públicos foram demitidos no estado.

Enquanto trabalhava, Lisete concluiu a graduação em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia e fez pós-graduação em Ensino da Matemática.

No ano seguinte, em 2001, Lisete Marth ingressou na Educação, prestando concurso público para professora. Realizou um trabalho reconhecido pelos alunos, vindo a ser convidada para assumir a Representação de Ensino de 2003 a 2011.

Tendo o trabalho frente à educação muito reconhecido, tanto como professora quanto como coordenadora, Lisete se filiou ao PV, a convite de lideranças do partido para, quem sabe, poder servir melhor à população de Cerejeiras.

Em 2012, Lisete foi convidada pelo então contador, empresário e produtor rural Airton Gomes para, junto com ele, concorrer à Prefeitura de Cerejeiras, ele como prefeito e ela como vice. Lisete Marth aceitou o desafio e a população apoiou a dupla, elegendo Airton e Lisete, sendo eleitos com grande votação.

Quatro anos depois, após um excelente trabalho realizado juntos, Airton e Lisete foram eleitos novamente para um segundo mandato. Dois anos depois, devido à questões pessoais, Airton Gomes renunciou ao cargo de prefeito e Lisete Marth, mais uma vez, estava pronta para assumir ao desafio.

Há quase dois anos à frente da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, Lisete enfrentou desafios, como a escassez de repasses federais para os municípios e o impacto da pandemia, mas Lisete venceu todos os desafios, tomou todas as decisões pensando no bem da população, realizou diversas obras e está pronta para mais quatro anos de luta e trabalho.

Agora, Lisete Marth se coloca à disposição para o povo de Cerejeiras e pede seu voto para prefeita e José Carlos Valendorff como vice-prefeito.

José Carlos Valendorff, o nosso candidato a vice-prefeito, já foi sitiante, teve uma brilhante carreira como professor e exerceu um reconhecido mandato como vereador.

José Carlos Valendorff é homem íntegro, de ética e moral. Filho de agricultores é filiado ao Sindicato Rural de Cerejeiras.

É junto com José Carlos Valendorff que Lisete Marth vai trabalhar em prol da população de Cerejeiras, em prol do homem do campo, em prol do empresariado, dos trabalhadores e dos servidores municipais.

Lisete e José Carlos trabalharão em prol do desenvolvimento do nosso município, apoiando o empresariado, apoiando o agro, apoiando quem quiser investir em Cerejeiras.

Mais uma vez, a escolha é sua. Você já escolheu bem até aqui. Você vai escolher bem de novo.

Vote Lisete e José Carlos Valendorff. Vote 43!

FONTE E FOTO: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments