BIOFILME DEVE SER RETIRADO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE BEBIDA PARA MANTER SANIDADE DA GRANJA

Tão importantes quanto qualquer outra parte da instalação, as tubulações desempenham papel fundamental na granja – transportar a água potável para manter a hidratação dos animais e garantir a sua saúde. Entretanto, é imprescindível que, para manter a qualidade da água de bebida, os encanamentos estejam devidamente limpos e em bom estado. Para Ana Caselles, gerente técnica regional da Sanphar Saúde Animal, muitos produtos utilizados via água de bebida podem ir se acumulando ao longo das tubulações e, com o tempo, esses produtos, se não houver limpeza com a devida frequência, acabam aderindo à parte interna da tubulação da bebida,, tanto de suínos, como de aves. “Além disso, há o biofilme, uma estratégia para sobrevivência das bactérias que se aderem à parede do encanamento que, junto da sujeira aderida e à água, se alimentam e se multiplicam. Isso proporciona um crescimento rápido e novos pontos de formação de biofilme e contaminação na tubulação”, explica a especialista da Sanphar.

Ana Caselles explica que, embora a ingestão do biofilme em si não esteja associada diretamente a enfermidades, pode haver a persistência de agentes patogênicos (como Salmonella) na água de bebida por conta do biofilme de um lote para outro. Caso a granja faça controle de Salmonelose, por exemplo, deve se atentar à limpeza dessas tubulações para que possa melhorar a saúde dos animais e evitar a infecção. Outro ponto importante é que, além de favorecer a persistência de agentes patogênico na tubulação de água de bebida, a falta de limpeza dessa estrutura pode comprometer a viabilidade de vacinas fornecidas via água de bebida, tal qual outros produtos e medicamentos, comprometendo a saúde desses animais.

Para que essa limpeza seja eficiente, devem ser utilizados os produtos corretos. “Por falta de informação, as granjas acabam utilizando substâncias inadequadas, como o cloro em altíssima dosagem, que não é eficiente na limpeza de rede hidráulicas com biofilme. Outro fator é que o cloro é corrosivo e, com o tempo, pode danificar as tubulações, provocando prejuízos econômicos”, afirma Ana Caselles.

A gerente técnica da Sanphar alerta que a limpeza das tubulações deve ser realizada nos intervalos de lote, já que os produtos utilizados para higienização do encanamento não são indicados nessas concentrações para o consumo animal, podendo acarretar problemas na saúde e perdas, caso ingeridos.

“É importante ficar atento para o acúmulo da sujeira e do biofilme. Durante o processo de limpeza, esses resíduos podem se desprender e acumular entupindo bicos dos bebedouros e assim impossibilitar a passagem da água e comprometer o consumo pelos animais”.

Atenta à sanidade das granjas, a Sanphar Saúde Animal oferece Timsen® como solução para limpeza das tubulações e retirada do biofilme devido ao seu alto poder de penetração. Trata-se de desinfetante biocida à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônia 40% na forma de cristais solúveis. Uma fórmula patenteada que possui amplo espectro de ação e eficácia, mesmo na presença de matéria orgânica. “A Sanphar é parceira dos avicultores e suinocultores e coloca à sua disposição produtos eficazes e seguros para o manejo sanitário das granjas”, destaca Ana Caselles.

Sobre a Sanphar

A Sanphar é a empresa de saúde animal do Grupo Erber, com sede global na Áustria, referência em pesquisa e desenvolvimento de desinfetantes, fármacos e aditivos para aves e suínos. Site: www.sanphar.net/pt

