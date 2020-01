BIBLIOTECA MUNICIPAL JOEL GONÇALVES FREIRE É REINAUGURADA PELA PREFEITA DE CEREJEIRAS

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) reinaugurou na noite de sexta-feira (17/01), com muitos exemplares de livros didáticos, a Biblioteca Municipal Joel Gonçalves freire, beneficiará aos alunos das escolas municipais, estaduais e a população. Com o conceito de biblioteca viva, o espaço conta ainda com acessibilidade, a um laboratório de computação e está pronta para fazer atendimento inclusive, com um profissional habilitado. Além disso, a biblioteca terá uma área de convivência, contação de histórias e outras atividades ligadas à leitura.

Durante a cerimônia, a Secretária Municipal de Educação, Professora Zenilda Terezinha Mendes da Silva, contou um pouco da história da biblioteca e ressaltou a importância da reinauguração. “Prefeita, quero dizer que a senhora marca a história no município de Cerejeiras, na Secretaria de Educação, quando determina que o espaço da Educação venha a ser realmente da Educação. Hoje, estamos no espaço próprio, um sonho de todos da equipe pedagógica, estamos iniciando um processo a seu pedido com a biblioteca municipal, que será um espaço vivo, com espaços interativos, convidando aos alunos de Cerejeiras, divulgando também a riqueza da Secretaria de Educação”, afirmou a Secretária.

A prefeita e professora Lisete Marth falou sobre a importância da Educação. “Ao falar de Educação, não podemos esquecer-nos do incentivou a cultura e principalmente a leitura. Se a educação fosse bem valorizada, não teríamos tanta violência. Por isso o único meio de combater tudo isso é com o incentivo à cultura e à educação. No meu governo temos esta preocupação. Quero agradecer a equipe da secretaria municipal de educação pelo excelente trabalho que estão realizando nas nossas escolas, em prol dos nossos alunos e a todos que trabalham por uma educação de qualidade em Cerejeiras”, finalizou a prefeita.

Durante o evento, que contou com a presença da escritora Claudia Oliveira com a exposição e autografo de seu livro “ANNA”, secretários municipais, representantes de diversos setores da sociedade e do Governo de Estado, as crianças participaram também de uma contação de histórias com as professoras. O evento teve ainda a participação do vereador e professor Valdecir Sapata Jordão.

