BENEFÍCIOS LIBERADOS PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL GARANTE AQUISIÇÃO DE TUBOS ARMCOS PARA COLORADO

O parlamentar disponibilizou os recursos para a Prefeitura no valor de R$ 550 mil, a pedido do Prefeito

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) garantiu na tarde desta terça-feira (03/03), durante reunião com o Prefeito do Município de Colorado do Oeste professor Ribamar (PSB) a liberação da emenda individual da segunda etapa no valor de R$ 200 mil para aquisição de Tubos Armcos para substituições de pontes, pontilhões e bueiros, os recursos liberados através do governo de Estado junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), são frutos de uma emenda parlamentar individual do deputado.

Em parceria com o Município de Colorado do Oeste, o deputado estadual Luizinho Goebel viabilizou R$ 350 mil para aquisição de Tubos Armcos para substituir pequenas pontes de madeira, esses benefícios já foram disponibilizados e executados pelo município. E na segunda etapa, o deputado atendendo ao pedido do prefeito Ribamar está liberando o valor de R$ 200 mil para continuar atendendo a melhoria das estradas vicinais para valorizar o homem e a mulher do campo.

O Prefeito Professor Ribamar agradeceu ao deputado Luizinho pela liberação dos recursos para o município e afirmou que a emenda será para aquisição de Tubos Armcos, que será aplicado para beneficiar a comunidade na substituição de pontes, bueiros e pontilhões de madeira por Tubos Armcos. O Prefeito destacou a atuação do parlamentar em favor do município e agradeceu a destinação de suas emendas para Colorado do Oeste. “O deputado Luizinho Goebel tem sido um parceiro da população coloradense”, enfatizou o Prefeito.

O deputado Luizinho salientou que este recurso liberado vai atender as necessidades da prefeitura e da população da área rural e urbana com a melhoria de trafegabilidade em trechos de estradas onde existem pontes velhas, e em más condições, e apresentam problemas no período de inverno, precisando urgentemente ser substituídas por Tubos Armcos, que alem de apresentar eficiência e ser satisfatoriamente econômico para a administração, são mais resistentes e de rápida instalação, disse o deputado.

FONTE E FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

