BENEFÍCIO LIBERADO PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL GARANTE ILUMINAÇÃO LED NA AVENIDA MELVIN JONES EM VILHENA

A obra Orçada em R$ 640 mil, e deverá ser concluída em até 120 dias

Na tarde desta sexta-feira, (24/01), foi realizada no município de Vilhena, a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço da Iluminação em LED na Av. Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei.

Iniciada nesta semana, a obra que deverá ser concluída em até 120 dias, conforme informou a empresa vencedora da licitação, tem recurso no valor de R$ 562 mil destinada por meio de emenda individual do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infaestrutura e Serviços Públicos (DER) e uma contrapartida de R$ 78 mil da prefeitura da cidade.

Na solenidade, quem representou o parlamentar estadual foi o chefe de gabinete Zico Mattos, que falou um pouco dos benefícios conquistados pelo deputado Luizinho para a cidade no seu mandato como deputado. Destacou também a boa parceria que há entre os vereadores, prefeito e o parlamentar. “Obras importantes são feitas com boas parcerias”, destacou ele.

Nas suas redes sociais, Goebel celebrou o início da obra que vinha sendo aguardada pelos moradores do Cristo Rei e bairros próximos.

“Hoje é um dia muito especial para a população de Vilhena. Hoje é dia de comemorar! Após anos de espera, a Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei receberá iluminação com lâmpadas LED. A obra que já está em andamento, irá trazer além de segurança para os moradores, conforto visual e economia, pois as lâmpadas gastam menos energia para iluminar mais e uma economia de 40 a 50% para o município. Como parceiro do município, atendi prontamente o pedido do vereador e presidente da câmara de vereadores Ronildo Macedo (PV), que é morador do bairro há mais de 30 anos, e sabe das necessidades. Com esse projeto, a Av. Melvin Jones ficará bem iluminada e menos perigosa”, comemorou Goebel.

A substituição dos postes e lâmpadas convencionais por superpostes de 8 metros de altura com lâmpadas LED de primeira geração serão realizados desde a Av. Celso Mazzuti até a Av. Perimetral.

