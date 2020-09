BEHOLLUT: POLÍCIA CIVIL E MP REALIZAM OPERAÇÃO QUE ENVOLVE VEREADOR

Os três mandados de busca domiciliares foram cumpridos em pontos diversos

A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de Rondônia deflagraram nesta manhã(25/09), a operação denominada Behollut, visando dar cumprimento a mandados expedidos pela Justiça da comarca de Alvorada d’Oeste/RO. As ordens foram cumpridas na cidade de Urupá/RO, sendo três mandados de busca e apreensão, um mandado de afastamento cautelar das funções públicas de vereador, e um mandado de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos.

Os três mandados de busca domiciliares foram cumpridos em pontos diversos, sendo na residência de um vereador de Urupá/RO, no gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Urupá/RO e o último, no setor administrativo responsável pelo controle de diárias e de veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Urupá/RO.

O nome da operação é alusivo à língua hebraica, e indica a forma com que o filho pródigo vivia no Livro de Peshitta, em completa devassidão, gastos desregrados e em libertinagem.

