BASQUETE: EQUIPES SICOOBCREDISUL/ASBAVI de VILHENA SUB 14 E SUB 17 DE BASQUETEBOL 3X3 ESTREIAM HOJE NO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES EM RECIFE

Equipes embarcaram no dia 4 de março para Recife onde disputarão a competição Nacional. O basquete 3×3 de base ganhou grande importância no Calendário de competições da CBB (Confederação Brasileira de Basquete) para este ano de 2020 e a ASBAVI/SICOOBCREDISUL estará lá para a primeira etapa desta competição.

A competição contará com a presença do técnico da seleção brasileira de basquete 3×3, Douglas Lolite, e também contára com Clinicas técnicas de arbitragem e de treinadores.

Hoje mais tarde (05/03) a equipe SUB-14 jogará contra a equipe do SPORT de recife. Já pelo sub-17 a equipe jogará contra o NOSSO CLUBE de RECIFE e ADF da PARAÍBA.

A equipe sub 14 formada por Yude e Lucas Venson de 13 anos e Danilo e Pedro Paulo de 12 anos. Já a equipe sub 17 está formada por Ryan e Eduardo de 17 anos e Lucas Saymon e Rafael de 15 anos. Técnico responsável nesta competição e o Sr. Everaldo Carpegini.

Para o coordenador do Projeto SicoobCredisul/Asbavi, Sr. Siverlô Meireles, essa nova modalidade de basquete “veio para ficar” no calendário nacional e mundial, tanto que estará estreando nas Olimpiedas do Japão deste ano, e é muito importante estarmos presente nesta maior competição nacional da modalidade podem apresentar ao restante do País os jovens potenciais esportivos da nossa região.

A ASBAVI – Associação de basquete de Vilhena agradece o apoio do Sicoob Credisul, Colégio Coopevi, CMDCA, Academia W Fitness, Ótica Celina, Clínica Fisiocenter Fisioterapia e Clínica Central de Diagnóstico, Rafael Mazieiro, Samir Ali, França Silva, Wilson Tabalipa, Luisinho Goebel e todos que ajudam de alguma forma nossa entidade.

Para maiores informações entrar em contato com Siverlô Meireles (69) 9959 3636, Edmilson Jr (69) 9235-7676 ou Jéssyca (69) 98102-8993 Celular e whatsapp.

