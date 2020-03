BANCADA DE RONDÔNIA GARANTE R$ 22 MILHÕES PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS NO ESTADO

R$ 11 milhões serão destinados ao governo de Rondônia e a outra metade para unidades de saúde de oito municípios do estado

Dados do último boletim do Ministério da Saúde apontam que o país já registra mais de 2.200 casos confirmados de Coronavírus e 46 mortes pela doença. Em Rondônia, 5 pessoas testaram positivo para o COVID-19 e estão em isolamento domiciliar. Outros 500 casos seguem em investigação.

Em meio a pandemia que o Brasil enfrenta, deputados e senadores de Rondônia se uniram para garantir recursos extras por meio de emenda de bancada para o combate à doença no estado rondoniense. Os parlamentares vão destinar R$ 22 milhões para fortalecer o sistema de saúde do estado. Desse total, R$ 11 milhões serão destinados para o governo estadual, e o restante do recurso para atender os Hospitais Regionais e Microrregionais de oito municípios do estado.

Os hospitais regionais do estado deverão receber R$ 7,5 milhões, distribuídos da seguinte forma: R$ 3 milhões para Porto Velho, e R$ 1,5 milhão para cada um dos regionais de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena. No caso dos microrregionais, Guajará-Mirim e Rolim de Moura recebem R$ 700 mil cada. A emenda de bancada contempla, ainda, o Hospital Municipal de Cacoal, que deve receber R$ 1 milhão. O hospital regional do município deve receber recursos do governo estadual, conforme compromisso com o governador Marcos Rocha.

De acordo com o senador Marcos Rogério (DEM), que é também presidente da Comissão de Infraestrutura, a liberação dessa emenda foi um esforço conjunto de toda a bancada federal. “Nossa prioridade é combater o coronavírus. Além de todas as precauções que já estão sendo tomadas para evitar a propagação da doença, precisamos que o sistema de saúde público do estado esteja pronto para atender com eficiência os rondonienses que precisarem”, explicou Marcos Rogério.

Segundo Marcos Rogério, a previsão é de que o dinheiro já esteja disponível para o governo do estado e prefeituras dentro dos próximos 15 dias. “Recebemos o compromisso do Governo Federal de que esses recursos serão liberados com prioridade”, destacou o senador.

A ação foi articulada pelo coordenador da bancada, deputado Lúcio Mosquini (MDB), que promoveu duas reuniões remotas, por vídeo conferência, dos deputados e senadores, uma delas incluindo a participação do governador Marcos Rocha (PSL) e secretários do estado. “É uma ação de toda a bancada federal. Os recursos que somarão os 22 milhões saíram de indicações de cada parlamentar. Não há outra forma de enfrentar e vencer essa pandemia que não seja pela ação de todos”, comentou.

Veja os valores liberados pela bancada federal para reforçar o sistema de saúde do estado:

Governo de Rondônia: R$ 11 milhões.

Município de Porto Velho: R$ 3 milhões

Município de Guajará Mirim: R$ 700 mil

Município de Ariquemes: R$ 1,5 milhão

Município de Ji Paraná: R$ 1,5 milhão

Município de Cacoal: R$ 1 milhão

Município de Vilhena: R$ 1,5 milhão

Município de Rolim de Moura: R$ 700 mil

Município de São Francisco: R$ 700 mil

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

