BAIANA SE LANÇA COMO PRÉ-CANDIDATA A VEREADORA POR PIMENTEIRAS

Gilvania Moreira Nunes Moreira (PSDB) conhecida como “Baiana”, se lançou como pré-candidata a vereadora pelo Município de Pimenteiras do Oeste/RO; servidora pública municipal da saúde, efetiva. Apaixonada pela política, Baiana lamenta que ainda exista poucas mulheres ocupando cargos de grandes destaques.

Baiana disse que coloca seu nome para ser avaliado pela população pimenteirense. “Sou moradora de Pimenteiras, funcionária pública municipal da saúde e assim como centenas de moradores entendo que posso fazer muito mais e lutar por melhorias pela população pimenteirense”, disse.

De acordo com Baiana, ela aceitou o desafio porque sabe da importância do papel do vereador, o qual pode auxiliar na resolução de vários conflitos.

“Nesse propósito firmo aqui meu compromisso político, de lutar pelo nosso município, buscando a implantação de políticas sociais que priorizem a saúde, educação, infraestrutura e valorização da juventude”, enfatizou Baiana.

Ela esclarece caso seja eleita exercerá um mandato participativo e coletivo, no qual o povo opine e participa efetivamente na construção das propostas do seu mandato.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: WILMER G. BORGES

Comments

comments