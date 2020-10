AVIÃO COM CORONEL CANDIDATA AO SENADO EM MT FAZ POUSO FORÇADO EM PLANTAÇÃO APÓS PANE; NINGUÉM SE FERIU

A candidata estava acompanhada de assessores. Avião com coronel candidata ao Senado tem pane e cai após decolar em Mato Grosso — Foto: Facebook

Um avião de pequeno porte que levava a candidata Coronel Fernanda (Patriota), que concorre ao Senado em Mato Grosso, fez um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira (15) logo após decolar em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Ninguém ficou ferido.

O piloto do avião conseguiu direcionar a aeronave até uma plantação. A aeronave, modelo Seneca prefixo PT- WIP, teve alguns danos por causa da queda.

“Estou bem, nervosa ainda. Estou sendo testada moralmente e agora com isso [o acidente]. A gente sobreviveu e o piloto foi fantástico. Deus está comigo”, disse.

A candidata, que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), estava acompanhada de assessores e não se feriu.

O avião caiu a poucos metros logo após a decolagem e iria para Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, para compromissos e atividades da campanha da candidata.

Na rede social, a candidata gravou um vídeo no local do acidente e informou que está bem. O marido dela, tenente coronel Wanderson Nunes Siqueira, também a acompanhava.

No dia 15 de novembro os eleitores vão escolher um dos 11 candidatos anunciados pelos partidos para disputar uma vaga no Senado por Mato Grosso na eleição suplementar.

A eleição suplementar irá eleger o candidato que vai ocupar a vaga no Senado aberta com a cassação de Selma Arruda, no ano passado.

