AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BUSCA SOLUCIONAR CRISE NO TRANSPORTE COLETIVO DE PORTO VELHO/RO

Sob a presidência da juíza Auxiliar da Presidência, Soneane Raquel Dias Loura, e com a presença do Ministério Público do Trabalho (MPT), através do procurador Carlos Alberto Lopes de Oliveira, a audiência possibilitou o diálogo entre as partes do processo de Dissídio Coletivo de Greve, de autoria da Procuradoria do Município.

A Justiça do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) reuniu na tarde de quarta-feira (15) representantes do Sindicato, Consórcio e do Município de Porto Velho/RO em uma audiência de conciliação na tentativa de solucionar a crise no transporte coletivo urbano que está paralisado desde o último dia 11, após deflagração de movimento grevista pelos trabalhadores.

Na ocasião, o Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transporte de Passageiro (SIM) apresentou duas propostas ao Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Urbano e com característica de Metropolitano de Passageiros no Estado de Rondônia (Sitetuperon) para sanar o pagamento de verbas trabalhistas pendentes desde dezembro. A primeira consiste no pagamento da cesta básica de janeiro/2020 e do vale-alimentação de janeiro/2020 em 22/01/2020, adiantamento de 40% do salário de janeiro/2020 no dia 30/01/2020, pagamento das férias vencidas em 05/02/2020, do saldo de salário de janeiro/2020 em 15/02/2020, e em seis parcelas, a contar de 15/03/2020, o pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019, salário, cesta básica e do vale-alimentação de dezembro/2019.

Já a segunda proposta de acordo refere-se ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2019 em duas parcelas, sendo a primeira no dia seguinte à homologação do acordo e a segunda no dia 30/01/2020, adiantamento de 40% do salário de janeiro/2020 no dia 10/02/2020, pagamento do salário de janeiro/2020 em 20/02/2020, adiantamento de 40% do salário de fevereiro/2020 no dia 03/03/2020, pagamento do saldo de salário de fevereiro/2020 em 16/03/2020, e em seis parcelas, a contar de 20/03/2020, do salário, cesta básica e do vale-alimentação de dezembro/2019, bem como das férias vencidas.

O Sitetuperon comprometeu-se em apresentar as propostas à categoria em assembleia a se realizar na manhã desta quinta-feira (16), porém não sinalizaram o retorno aos postos de trabalho, mesmo após os pedidos feitos pela magistrada em conversa com os trabalhadores presentes.

Além disso, o Município e o Consórcio SIM manifestaram interesse em conciliar no processo que tramita na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Rondônia com o objetivo de auxiliar na resolução da crise.