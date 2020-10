ATIVIDADES TURÍSTICAS: PLANO DE RETOMADA DO TURISMO É APRESENTADO NO VALE DO GUAPORÉ

O Plano de Retomada do Turismo em Rondônia inclui distribuição do livro “Rondônia Tem Tudo”, um projeto estadual para divulgar sua potencialidade turística

Assim como já ocorreu em outros municípios com importantes atividades turísticas, o Governo de Rondônia apresentou na quarta-feira (30) o Plano de Retomada do Turismo para a região polo Vale do Guaporé, com ações dirigidas ao setor, abrangendo os municípios de Vilhena, Cerejeiras, Colorado e Chupinguaia, com iniciativas de trabalho para serem executadas com protocolo específico atendendo as exigências sanitárias.

O superintendente Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira, confirmou o início das ações neste polo, informando que a apresentação do Plano de Retomada do Turismo aos empresários e agentes do setor na região foi realizada na Câmara Municipal de Cerejeiras, com a participação de dirigentes e empreendedores turísticos, além de autoridades municipais e estaduais de toda a região do Vale do Guaporé, tendo recebido apoio geral do segmento para a reinício às atividades.

O Plano de Retomada ao Turismo de Rondônia, que tem a orientação e o incentivo do governador Marcos Rocha, já está sendo executado nos municípios da Zona da Mata, Região dos Fortes, Rotas das Águas e Vale do Jamari desde o lançamento do Selo Turismo Responsável, do Ministério do Turismo (em Ariquemes), e marca um novo momento para a economia rondoniense, de modo especial, para seus polos turísticos, na retomada das principais atividades em cada região, visando de forma direta recuperar os impactos econômicos, apoiar e motivar o segmento empresarial turístico do Estado.

Importa destacar que o setor turístico estadual, assim como as demais áreas da economia, sofreu grande impacto com o prolongamento das medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, e neste momento reacende-se gradativamente esta importante atividade, com todos os cuidados, obedecendo a um protocolo sanitário específico, para garantir produção sustentável com segurança de saúde.

Segundo Gilvan Pereira essas medidas garantem a retomada segura das atividades turísticas, mais diretamente do setor hoteleiro, restaurantes, agências de viagens e instituições que atuam diretamente com o turismo, na exploração racional das riquezas rondonienses, compreendidas por rios, praias, florestas e cachoeiras, uma riqueza natural e típica do território rondoniense, que merece ser conhecida e admirada por todos, e que tem o poder de alavancar o setor que ainda se ressente muito do período que ficou parado.

RONDÔNIA TEM TUDO

Assim como foi realizado na apresentação do Plano de Retomada do Turismo nas outras regiões turísticas do Estado, o Governo do Rondônia (Setur) fez a apresentação e distribuição do livro “Rondônia Tem Tudo”, também em Cerejeiras, durante a apresentação do plano para a região do Vale do Guaporé. Cabe destacar que é um projeto do Governo de Rondônia para divulgar sua potencialidade turística, com boa recepção onde é divulgado, eis que de conteúdo completo sobre a riqueza e oportunidades do setor.

Entusiasta do projeto, o superintendente da Setur disse que os dois mil exemples da tiragem estão sendo distribuídos para os hotéis, pousadas e agências de viagens, com farto material ilustrativo e informações essenciais e detalhadas dos pontos turísticos. A intenção é ainda maior, segundo Gilvan Pereira admitiu, afirmando “que queremos é fazer um livro de cada polo turístico e assim divulgarmos todos os polos, visto que muitos rondonienses não conhecem as belezas que Rondônia tem para oferecer”, disse.

Texto: Cleuber Rodrigues Pereira

Fotos: Viviane Santana e Esio Mendes

Secom – Governo de Rondônia

