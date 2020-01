ASSOCIAÇÕES RURAIS DE PIMENTA BUENO SERÃO ATENDIDAS PELO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA

Serão quatro associações contempladas com recursos de emendas, para a compra de implementos agrícolas

Quatro associações rurais do município de Pimenta Bueno serão contempladas com emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (PTB), para a compra de implementos agrícolas. O compromisso para atender pequenos produtores da região de Pimenta Bueno foi firmado com os vereadores Paulo Danone (PTB), Paulo Adail (MDB) e Marquinhos Cristal (PDT).

Com o recurso serão atendidas a Associação Marco Rondon (Masp); a Associação dos Produtores Rurais da Estrada da Produção (Apromap); a Associação dos Produtores Rurais do Rio Marreta (Aproriomarreta) e a Associação dos Produtores Rurais da Linha 21 (Aprovim).

As instituições serão contempladas com implementos como roçadeira, recicladora, distribuidor de calcário e de sementes, arador, plantadeira, carretinha e bomba para pulverização. Os vereadores explicaram que as associações já têm tratores e que os implementos são fundamentais para que o homem do campo possa ampliar sua produção.

O deputado afirmou que a defesa do homem do campo foi uma de suas bandeiras no primeiro mandato, e que na atual legislatura não será diferente. “Temos atendido associações rurais em todo o Estado. Esse apoio é importante para o produtor, sendo essencial gerar empregos e renda para as famílias, além de alavancar a economia do município e do Estado”, frisou o parlamentar.

