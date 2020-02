ASSOCIAÇÕES RURAIS DE MACHADINHO D’OESTE RECEBEM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADAS PELO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA

Esse investimento reduzirá os custos para os produtores, além de contribuir com a melhoria da qualidade de vida

A comunidade Amigos do Campo, em Machadinho D’Oeste, recebeu nesta semana uma plantadeira e uma colhedora de forragens, adquiridas com emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (PTB), no valor de R$ 50 mil.

Os equipamentos agrícolas atenderão diretamente mais 300 famílias credenciadas em três associações rurais na comunidade Amigos do Campo, são elas: Rio Belém (Aprubi), da Linha C-10, Rio Patury, na Linha C-9, e a Associação dos Produtores Agrícolas Estrela Nova (Apaen), da MP-113.

Ezequiel Neiva afirma que os equipamentos fortalecerão as ações do homem do campo, garantindo o aumento da produção e, consequentemente a geração de empregos e o aumento da renda familiar. Ainda conforme o parlamentar, é preciso incentivar as famílias no campo. “Esse investimento reduzirá os custos para os produtores, além de contribuir com a melhoria da qualidade de vida”, disse o deputado.

Valdeci Assis Pereira da Apaen, explica que a produção de leite é a principal fonte de renda dos produtores da Comunidade Amigos do Campo. No entanto, conforme Valdeci, todas as propriedades têm atividades complementares, como a criação de porco e o plantio de arroz, feijão, milho entre outros. “A plantadeira é fundamental para o homem do campo, mas também precisamos da colhedora de forragem para produzir o alimento para os animais”, observou o agricultor.

Mais investimentos

Ezequiel Neiva destacou que há diversos investimentos previstos para Machadinho, a exemplo de bueiros armcos (tubos em aço galvanizado), fardas para a Polícia Militar Mirim, reforma da municipal Jovina de Carvalho Ribeiro, entre outras ações. “Essas são demandas de uma das principais lideranças de Machadinho.

