ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RETOMA OS TRABALHOS NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

Deputados retornam às sessões e aos trabalhos nas comissões temáticas da Casa

A Assembleia Legislativa retoma as atividades na próxima terça-feira (18), após o período de recesso parlamentar. Com o reinício dos trabalhos legislativos, voltam a ser realizadas as sessões ordinárias, reuniões das Comissões Temáticas e audiências públicas.

Na manhã de terça, às 7:30h, será realizado o ato cívico de introdução e hasteamento da bandeira do Poder Legislativo, escolhida através de concurso público, ocorrido em no passado. A solenidade será comandada pelo presidente da Assembleia, deputado Laerte Gomes (PSDB) e contará com a presença de parlamentares e de membros de outros Poderes e instituições.

“Vamos retomar os trabalhos legislativos, com a apreciação de projetos, discussão e votação, com a responsabilidade em fazermos o melhor pela nossa população. É bom destacar que, mesmo no período de recesso, os deputados seguiram atuando em suas bases, ouvindo as demandas, acolhendo as reivindicações e prestando contas do trabalho realizado”, destacou Laerte Gomes.

A abertura dos trabalhos legislativos está marcada para às 15h, no Plenário Lúcia Tereza, com a sessão inicial do 1º período da 2ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura. A expectativa é de que as atividades parlamentares sejam retomadas com discussões de temas importantes, de interesse da sociedade de Rondônia.

