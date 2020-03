ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DISPONIBILIZA R$ 10 MILHÕES AO EXECUTIVO PARA COMPRA DE VENTILADORES MECÂNICOS

É mais uma ação do Parlamento para ajudar o Estado no enfrentamento do Coronavírus

Em comum acordo com seus pares, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes, anunciou a disponibilidade de R$ 10 milhões ao Governo do Estado para compra de 200 ventiladores mecânicos para prevenção de eventuais vítimas do novo Coronavírus (Covid-19). “Colocamos a disposição do governador esses recursos que são fruto de nossa economia. Assim que o Estado conseguir a aquisição dos aparelhos, a Assembleia vai dispor dos valores. Somos parceiros nesse momento difícil para todos nós, sem ideologia política para vencermos o Coronavírus”, explicou Laerte Gomes.

A disseminação do Covid-19 alarmou toda a sociedade. Em Rondônia, há 555 notificações e 5 casos confirmados. Um dos primeiros a enxergar o perigo da pandemia, Laerte adotou medidas duras para proteger o servidor da Assembleia Legislativa e o cidadão que acompanha as atividades da Casa. Impôs restrições ao público no prédio; determinou que servidores com mais de 60 anos e do grupo de risco fizessem suas tarefas home office e reduziu o número de funcionários dos gabinetes dos deputados. “A hora é de união entre todos nós para vencermos essa batalha”, enfatizou o presidente da Assembleia Legislativa.

O parlamentar destacou também a sensibilidade do Poder Legislativo em atender o mais rápido possível o Poder Executivo aprovando o decreto de Calamidade Pública, permitindo ao Governo usar ferramentas emergenciais para contratação de pessoal para Saúde, comprar equipamentos emergenciais e garantir a logística necessária para combater a pandemia. “Fizemos nosso papel e estamos apoiando e ajudando no que for necessário o Governo”, frisou Laerte Gomes.

