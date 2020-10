ASSEMBLEIA INSTALA CONSELHO DE ÉTICA E DEFINE PRESIDENTE E VICE

Ato de nomeação já foi assinado pelo presidente Laerte Gomes e publicado no Diário Oficial

A Assembleia Legislativa de Rondônia instalou, na última semana, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. Nesta quarta-feira o Ato 042/2020 definiu o deputado Ismael Crispin (PSB) como presidente e o deputado Edson Martins (MDB) como vice-presidente.

Os deputados foram nomeados nos termos do art.54 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. O ato de nomeação foi assinado pelo presidente Laerte Gomes (PSDB) e publicado no Diário Oficial.

Conforme prevê o art.53 compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos do Código e do Regimento Interno.

Segundo o presidente Laerte Gomes, a Assembleia está cumprindo com seu dever constitucional. Os pedidos de cassação que chegaram à Casa, foram inicialmente analisados pela Advocacia Geral e depois encaminhados para apreciação do Conselho para deliberações, conforme define seu regulamento próprio.

Texto: Decom-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

