AS FAKE NEWS CONTRA AS VACINAS NÃO É UM MAL DO ANO DE 2020

Quantas vezes falamos de vacinas em 2020? A palavra vacina foi uma das mais procuradas no Google no mundo inteiro e isto se explica pela ansiedade em que esperamos o surgimento de uma “vacina” para o combate ao coronavírus. Porém junto com este anseio surgem especulações e politizações acerca do assunto, especulam se é possível criar uma imunização tão rápida, se ela é eficaz mesmo, ou seja, se vai mesmo nos proteger da doença e ainda se seremos obrigados a tomar ou não esta vacina. Mas este filme não é novo na humanidade.

A palavra “vacina”, uma derivação da palavra latina vacca, graças ao brilhante médico Edward Jenner que no ano de 1796, na Inglaterra, observou que os camponeses que ordenhavam vacas infectadas contraíam a varíola bovina, ele decidiu retirar o pus das bolhas localizadas nas mamas das vacas doentes e inoculá-lo em cobaias humanas. Jenner, assim, comprovou o poder protetor do pus infectado criando a primeira vacina da humanidade contra a varíola.

Nesta época o Brasil vivia o império, parte da população brasileira, sem entender muito bem como a vacina funcionava, tinha pânico dessa novidade médica. Um dos medos era que a imunização, em vez de evitar, desencadeasse a varíola e levasse à morte.

Há relatos de mães que escondiam os filhos debaixo da cama ao ouvir o vacinador bater na porta e até de famílias inteiras que fugiam do povoado quando a campanha de vacinação chegava. Inclusive entre os senadores se encontrava desinformação.

“Eu não sei se a medicina já decidiu esta importante questão: se a vacina prejudica a saúde futura dos meninos”, disse o senador Visconde de Jequitinhonha (BA) num discurso em 1862. Em 1904 culminou a revolta da vacina no Rio de janeiro contra a obrigatoriedade de se tomar a vacina.

Os tempos mudaram e no ano de 1975 o Brasil instituiu o PNI (Programa Nacional de Imunização) e desde então temos o calendário vacinal que é atualizado periodicamente pelas autoridades do programa no contexto do Ministério da saúde.

Doenças como Meningite Meningocócica, que pode levar uma criança à óbito em 72h, temos 2 tipos de vacinas disponíveis, contra Meningite Meningocócica do tipo B e Contra as Meningites Meningocócicas dos tipos ACWY. Pneumonia, Gripe, Catapora, Rotavírus, Hepatites A e B, Haemophilus, Herpes Zoster, Catapora, Caxumba, Tétano, Coqueluche, Difteria, Sarampo e Poliomielite. Para todas essas doenças existem vacinas.

Mas, e a vacina para proteger-nos do coronavírus? Sabemos que a mesma está a caminho, desejamos a como nunca desejamos nada na história da humanidade e claro não vemos à hora de ir à sala de imunização da UBS mais póxima de casa e receber o carimbo imunizado para COVID 19.

FONTE:Rosângela Vaz (Enfermeira / Mestre em Bioengenharia / Especialista em saúde do trabalhador, Docência do ensino superior e Epidemiologista)

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

