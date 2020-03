ARIQUEMES: NOVAS OPORTUNIDADES COM A EDUCAÇÃO INCLUEM A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Termo de cooperação técnica viabiliza acesso gratuito a plataforma on line

O fórum “O fazer pedagógico na prática docente” foi realizado em Ariquemes nesta semana (16), em uma parceria entre a Secretaria de Educação (Semed) do município e o Sebrae em Rondônia, tendo como objetivo capacitar gestores escolares diante dos desafios do ambiente escolar, com foco na aprendizagem dos alunos. Trata-se de mais uma iniciativa em benefício da melhoria da qualidade do ensino público e o Sebrae vem propondo discussões e apresentando ferramentas que contribuam para a melhoria dos índices oficias educacionais em Rondônia.

Para Daniel Pereira, diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, “A busca de alternativas viáveis para a Educação tem sido uma vertente de aprimoramento para alunos e professores. O Sebrae entende que é rpeciso encontrar soluções com geração de renda para que os jovens consigam autonomia financeira trabalhando em seus empreendimentos de pequenos negócios. Acesso a conteúdos facilitados pela questão digital devem ser fomentados e, para isso, estamos articulando parcerias para viabilizar esse acesso”, disse ele.

O Sebrae tem programas como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) que capacitam professores nessas práticas de mercado e gestão, com material didático de excelente conteúdo instrucional. A intenção é despertar iniciativas que estão latentes no ser humano, tornando-o mais proativo. O empreendedorismo é um vetor de desenvolvimento, esteja o indivíduo à frente deum pequeno negócio ou até mesmo em uma posição pública. Basta ter atitude empreendedora para fazer movimentar a roda do desenvolvimento.

Na sequência de suas atividades do evento em Ariquemes, a equipe de analistas do Sebrae, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) e a Semed, trouxe o gestor escolar Francisco Cleber Rodrigues da Silva, de Sobral no Ceará, município que tem o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Brasil compartilhando experiências de sucesso na aprendizagem naquele município. Cleber abordou como o empreendedorismo contribui para o processo de aprendizagem, uma vez que as características do empreendedor se alinham com o conceito de educação integral, levando em consideração todos os aspectos da pessoa: o cognitivo, psicológico e social. Todos os participantes puderam conhecer melhores formas de tornar o ensino mais atraente para aqueles que precisam aprender.

E para não perder a rota do empreendedorismo o evento trouxe também Alysson Marcelo de Campos, idealizador da plataforma de ensino online Sala do Saber, que disponibiliza conteúdos para reforço, e cujo objetivo é propiciar educação online de qualidade aos cidadãos brasileiros a fim de colaborar para que se desenvolvam nas diversas áreas de sua formação: pessoal, social, moral, psicológica. Alysson apresentou a proposta da ferramenta aos participantes sendo que na oportunidade foi assinado um termo de cooperação técnica entre Sebrae em Rondônia, Sala do Saber, Amazon Web Services – AWS e a União de Dirigentes Municipais de Educação – Undime/RO.

