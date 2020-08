APROVADO PROJETO DO DEPUTADO LEBRÃO QUE ISENTA AGRICULTORES FAMILIARES DE LICENÇAS AMBIENTAIS

Matéria aguarda a sanção do governador Marcos Rocha para virar lei

O deputado José Lebrão (MDB) comemorou a aprovação do projeto de lei 772/20, de sua autoria, na Assembleia Legislativa. Agora, a matéria aguarda a sanção do governador Marcos Rocha, para virar lei.

A matéria aprovada altera a redação do Inciso II do artigo 37 da lei 3.686,08 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá outras Providências.

“Com essa alteração, os agricultores familiares ficam isentos do pagamento de licenças ambientais para a limpeza de tanques e reservatórios de bebedouros de animais, uma medida que atende aos anseios de quem mora no campo”, destacou Lebrão.

O projeto aprovado estabelece uma série de pré-requisitos para garantir o benefício da isenção, como o lote não exceder o tamanho de quatro módulos fiscais e utilizar mão-de-obra familiar na execução das tarefas.

