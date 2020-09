APÓS SOLICITAÇÃO DE DELEGADA, DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL DESTINA E ENTREGA VIATURA PARA ATENDER AS AÇÕES DA DEAM

Parlamentar disponibilizou também R$ 30 mil para a obtenção de equipamentos que aprimorarão os trabalhos da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher

Na última sexta-feira, 11, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) entregou para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Vilhena, uma caminhonete 0km para auxiliar nas ações que fazem parte das medidas de enfrentamento à violência doméstica ou sexual desenvolvidas pela Delegacia.

A entrega oficial aconteceu na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e teve a presença do vice-governador Zé Jodan, do Secretário de Segurança Pública, Coronel Pachá, do Delegado Regional da Polícia Civil, Fábio Campos, da Delegada da DEAM, Solângela Guimarães, entre outros.

O recurso para a aquisição da nova viatura foi conquistado por meio de emenda parlamentar do deputado. O veículo será muito útil para o atendimento às demandas da região, principalmente, para deslocamento até lugares distantes. Além disso, o parlamentar destinou R$ 30 mil para a obtenção de equipamentos que aprimorarão os trabalhos desenvolvidos na DEAM.

“Sempre estivemos atentos às necessidades dos servidores da Polícia Civil e Militar que fazem um excelente trabalho em nosso estado. Essa viatura não tem um valor elevado, mas ela tem um significado muito grande porque é uma ferramenta de trabalho que foi solicitada pela delegada Solângela Guimarães, a qual tenho uma admiração e gratidão enorme”, destacou Goebel.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) em Vilhena é a principal porta de entrada para as mulheres em situação de violência doméstica ou sexual. Atualmente a Delegacia tem como chefe a Delegada Solângela Guimarães que, juntamente com toda sua equipe fazem com que muitas mulheres encontrem amparo no trabalho sério e dedicado dos profissionais.

FONTE E FOTOS: Assessoria Parlamentar

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

