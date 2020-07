APÓS ALTA MÉDICA, FAMÍLIA COM COVID-19 AGRADECEM AS EQUIPES DE SAÚDE MÉDICA DE PIMENTEIRAS E A EQUIPE DE SAÚDE DO REGIONAL DE CACOAL

Internada no Hospital de Pequeno Porte João Cancio Fernandes Leite a família de Marcelo Dondé e os filhos Marcelo Renner e Daniel passou em isolamento social em casa, a esposa Marta passou 9 dias internada no HPP, e a filha Thaciany passou 10 dias no hospital regional de Cacoal. A paciente Marta deu entrada no hospital com Covid-19, em estado grave e a filha Thaciany encaminhada para o hospital Regional de Cacoal, também em estado grave, mas ontem voltaram para casa ao lado de familiares que foram busca-los, se despedindo da equipe do HPP João Cancio Fernandes Leite, sob aplausos.

Marta foi recebida pelo esposo, filhos, familiares, amigos e a equipe médica, que não escondia a emoção do momento. “Estou muito feliz por este milagre. Minha esposa Marta entrou aqui muito mal. Foram 9 dias, e hoje tivemos essa grande vitória. Ela está saindo viva e com saúde. Agradeço à equipe médica do hospital HPP do Município de Pimenteiras, como também enfermeiras, técnicas em enfermagem, motoristas da saúde, a toda equipe em geral e ao secretário municipal de saúde Rodrigo Sordi Moreira e também equipe multiprofissional do hospital Regional de Cacoal que nos deram toda atenção enquanto minha filha estava internada. Não tenho palavras para agradecer”, disse Marcelo.

Tomada pela emoção e ainda sob os efeitos dos 9 dias de luta contra a Covid-19, Marta foi sucinta ao agradecer pelo atendimento recebido. “Quero agradecer a Deus e à equipe do hospital HPP de Pimenteiras, que me tratou muito bem. Fiquem em casa, porque passei muito mal, mesmo”.

O carinho como foram tratados motivou a família a escrever uma carta em agradecimento aos profissionais envolvidos no tratamento do Covid-19.

LEIA A CARTA DE AGRADECIMENTO

Deus e o Senhor dos Justos e injustos. Ele escolhe seus ungidos pra conhecer e entender como realmente e seu plano aqui na terra. Ele reagiu como um Leão um furacão em minha vida. Em nome do meu Pai do Céu, venho agradecer a todos que estiveram em oração pela cura e salvação da minha alma. A toda Equipe de Saúde a todos os profissionais da linha de frente do Covid-19, vocês terão de mim minha eterna gratidão e recompensa de Deus que fizeram de tudo pra não deixar Eu partir. Sabe quando você chega perto do vale da morte. Você percebe que nada você tem e Que Deus e o Rei do Céu e da terra. Você vê a morte de perto e a vida. Você já não tem mais inimigo porque o inimigo se tornou pequeno e fraco Deus te faz mais forte e você não sabe mais o que fé com aprovação.

Só sabe de uma coisa que Deus e Rei dono da vida da tua respiração quando você já não aguenta mais respirar, Ele manda seus anjos pra te tocar e fazer você respirar novamente. Te unge com seu óleo e te dá o vigor de um touro.

Meu novo renascimento será percorrer o caminho administrando o que Deus me permitiu fazer com responsabilidade, por que assim Ele determinou. Vi que devemos viver sem medo de julgamentos vestir suas melhores roupas porque um dia elas vão ser jogadas fora.

Viva sempre como se for seu último dia faça alguém feliz aquele dia pode ser até você mesmo.

Os bens materiais não são importantes Eles só te ajudam a administrar tuas tarefas. Um dia fica pra os outros e nem sabemos como vão administrar aquilo que gostávamos tudo se acaba. Suas preocupações deixe-as, Elas não são preocupação somos nós que tornamos preocupantes naquilo que pode ter concerto. Peça ajuda sempre esse é o ponto de partilha. E eu vou estar do seu lado sempre pra te ajudar com esta nova experiência de vida. Eu Renasci novamente. A todos vocês nossa eterna gratidão.

Hoje só queria agradecer de corpo e alma a Deus, Jesus e Maria! Por terem me cuidado com tanto amor e zelo nesses 10 dias longe de casa, dentro de um hospital onde passei os dias mais difíceis da minha VIDA. Agradeço a equipe que são literalmente Anjos da Saúde, que estão na linha de frente sem preconceitos e discriminação, sem medo de um vírus que em alguns pode ser leve, outros moderados, outros graves como no meu caso. É um amor tão extremo pela profissão, o cuidado, o carinho e a atenção por quem não consegue nem se mover sozinho, se já tinha admiração, hoje tenho ainda mais, tanto pela equipe de saúde de Pimenteiras, quanto pela equipe do COVID do Regional de Cacoal. Minha imensa gratidão!

E agora meu afeto de coração a todos que torceram pela minha saúde, as orações independentes de religião, moveram uma recuperação de cura e compaixão pelo próximo, sim tenho grande amigos de fé. Ha e minha família que esteve ao meu lado, derramando lágrimas de tristeza e de alegria agora por estar com VIDA e ter nascido novamente, o meu amor só aumenta. Creio que minha passagem neste mundo não é em vão, que eu tive que passar pra criar mais força do que eu era capaz de ter para lutar pela minha vida.

Esse vírus não é só mais um, pra combater precisamos acreditar muito, o emocional conta muito na recuperação, o cuidado dos profissionais em geral para um tratamento ao cuidado para preservar minha saúde e lutar para não ir pra um tubo, é surreal! Eu nasci de novo quando o ar voltou para os meus pulmões! Eu nasci quando Deus me fez acreditar que estava comigo, quando ninguém mais estava, eu nasci quando vi o Sol brilhar novamente. Dê em valor a tudo o que vocês tem hoje, a cada segundo. A vida é um sopro e recomeçar nunca é tarde!

Marcelo, Marta, Thaciany, Marcelo Renner e Daniel.

FONTE: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments