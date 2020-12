APAE DE CEREJEIRAS ASSINA CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CONQUISTANDO CAMINHOS PARA SER E CONVIVER

A Direção da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cerejeiras (APAE) através da presidente da APAE Rosana Stadnik Duda e o Município de Cerejeiras/RO; e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), como fomentante e organização da sociedade civil, celebraram entre si o termo de Fomento 007/2020, assinado no dia 14 de outubro de 2020, com vigência até abril de 2021, um convênio de repasse financeiro, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, assinado pela prefeita Lisete Marth e a Secretária de Assistência Social, Maria do Carmo Ribeiro Moreira.

A assinatura do convênio é para a liberação de recurso no valor de R$ 24.990,09 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais e nove centavos), que será repassado pelo Município a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cerejeiras.

O repasse financeiro pelo município é para a finalidade da execução do Projeto “Conquistando Caminhos para ser e Conviver”, com o intuito de promover ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e do adolescentes.

A Presidente da APAE, Rosana Stadnik, ressaltou a importância deste convênio para dar continuidades do projeto que são desenvolvidos, dando uma melhor qualidade no atendimento aos alunos que frequentam a entidade. A Prefeita Lisete Marth, celebrou a formalização da assinatura do convênio. “Ficamos contentes em fazer o repasse para a APAE, uma instituição que presta importantes serviços para nossa população. È nossa referência em relação em relação ao atendimento especial”, finalizou Rosana.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

