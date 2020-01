ALUNOS CONCLUEM CURSO “STARTUPPER: CRIADOR DE NOVOS NEGÓCIOS”

O encerramento do curso ‘’Startupper: Criador de Novos Negócios’’, do Senac Esplanada, aconteceu na última quarta-feira, dia 22 de janeiro. Após uma semana de capacitação, todos os participantes puderam desenvolver startups, empregando técnicas utilizadas nos centros de referência de inovação do mundo, tal como Vale do Silício, China e Israel.

Vale ressaltar que startup se trata de uma empresa na fase inicial, que dispõe de uma proposta de negócio inovadora e com um rápido crescimento. Podem atuar em qualquer área e, normalmente, utilizam a tecnologia ao seu favor.

A intenção do treinamento foi criar um conteúdo focado na prática, para desenvolver empreendedores com vontade de criar empresas escaláveis e com grande possibilidade de lucro, utilizando para isso, além das técnicas de inovação e crescimento rápido, as ferramentas que ajudam a maximizar essas práticas, como comércio eletrônico, mídias sociais e gestão eficaz do negócio como um todo.

Ao final do Curso, os alunos apresentaram suas ‘’startups’’, defendendo os projetos aos avaliadores, em que puderam demonstrar os conhecimentos adquiridos durante as aulas, objetivando aproximar a teoria da prática. A Banca de avaliação foi composta pela diretora de energia do grupo Rovema, AnadelyBarofaldi; o docente de informática e empresário, Jeferson Calixto; e pelo empresário Matheus Ogliari.

O curso foi aplicado pelo professor Antônio Thurler Junior, analista de sistemas com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Especializações em MBA de Gestão Empresarial e MBA de GFCA – Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Graduações internacionais e ainda com visitas em grandes centros de inovação e tecnologia, como Vale do Silício nos EUA e China.

