AGRICULTORES INICIAM PLANTIO DE SOJA EM RO COM EXPECTATIVA DE PRODUZIR 420 MIL HECTARES

Produção pode chegar a 3,6 mil quilos por hectare, com uma média acima de 56 sacas. Anúncio do plantio foi feito pelo governo do estado.

Produtores de Rondônia deram início ao plantio de soja da safra 2020/2021, segundo divulgou o governo da região nesta semana. A expectativa, conforme o Estado, é de que a produção alcance a marca dos 420 mil hectares, podendo chegar a 3,6 mil quilos por cada hectare (uma média acima de 56 sacas).

O plantio começou por agricultores de uma fazenda localizada no distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho. No ano passado, a produção chegou a 1.233,7 toneladas, de acordo com o governo de Rondônia. A produtividade média é de 3.541 kg/ha, variando em 6,5% em comparação com a safra anterior. O governo informou ainda que, considerando as últimas safras, a exportação da soja da região passou dos $ 411 milhões por meio da comercialização de mais de 3,8 milhões de toneladas. Cultivo da soja Uma pesquisa divulgada nesta semana revelou que 67% dos municípios de Rondônia cultivaram soja na safra 2019/2020. Isso corresponde a 35 das 52 cidades, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente no ano passado foram plantados 344 mil hectares de sojicultura no estado, o que gerou uma produção de 1,19 milhão de toneladas (um aumento de 18% em relação a 2018). Apesar de Vilhena ser chamada por muitas pessoas como a “capital da soja”, Corumbiara foi o município que mais colheu soja no ano de 2019, segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM). Veja o top 3 da produção de sojicultura: Corumbiara – 147 mil toneladas

– 147 mil toneladas Vilhena – 142 mil toneladas

– 142 mil toneladas Pimenteiras do Oeste – 133 mil toneladas FONTE: Por G1 RO DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

