AGRICOMSEEDS ENCAMINHA SUA ESTRÉIA NA RONDÔNIA RURAL SHOW

AgricomSeeds prepara sorgo gigante para a Rondônia Rural Show

Em visita ao estande da AgricomSeeds, no Show Rural Coopavel, em Cascavel, PR, o vice-governador de Rondônia, José Jodan, encaminhou as condições de participação da multinacional sul-americana na 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. A feira, de conteúdo agrotecnológico, é realizada anualmente na cidade de Ji-Paraná e tida como a maior do segmento na Região Norte do País. Em 2019 reuniu um público aproximado de 120 mil pessoas.

Acompanhado do secretário de Estado de Agricultura, Evandro César Padovani, e do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) Jodan se reuniu por cerca de 30 minutos com o diretor da Latina Sementes (subsidiária comercial da AgricomSeeds no Brasil e Paraguai), Willian Sawa, e acertou detalhes para que o mesmo modelo de estande utilizado na feira paranaense, com as devidas distribuições de espaço e de produtos, seja uma das atrações do evento que acontece no período de 26 a 30 de maio deste ano no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Sawa e Jodan deixaram todos os detalhes encaminhados para a empresa faça a sua estréia na feira de Rondônia.

O estante da AgricomSeeds no Show Rural Coopavel fica bem ao lado do Mirante e toma pouco mais de 1.000 m2. O espaço é ocupado por salas climatizadas e parcelas cultivadas com híbridos tropicais de sorgo e de milho – as duas culturas foco da empresa – entre os quais o sorgo Agri002E (mais conhecido como o Sorgo Gigante Boliviano) e milho com a tecnologia Leadgrain, que gera plantas com espigas mais gordas, apresentando um número de linhas de grãos até duas vezes acima de uma espiga convencional.

Pequeno produtor

A determinação do vice-governador e do secretário Padovani vai muito mais além da estética do espaço. “O nosso foco é o pequeno”, comentou, se referindo aos produtores que contam com pouca disponibilidade de terra e de recursos financeiros para produção de alimentos. E potencializar a produção em pequenas áreas é uma das vocações das sementes da AgricomSeeds. O sorgo gigante, por exemplo, permite a produção de silagem (para alimentação de animais) de baixíssimo custo e alto volume de massa. De acordo com Sawa, o custo de produção de uma tonelada de silagem do Agri002E em Goiás (incluindo plantio, pulverizações, colheita, trator e lona), varia atualmente entre R$ 28 a R$ 42 (ou R$0,03 a R$0,04 o quilo)

Com um manejo adequado e cuidados agronômicos, o desempenho do Agri 002E chega a impressionar. Em experimentos realizados no Paraná pela G12 Agro Consultoria, sob a coordenação do engenheiro agrônomo Igor Quirrenbach, o sorgo gigante conseguiu uma produção de 105 t/ha de massa verde quando plantado na safra de verão (ao longo de 134 dias) e de 50 t/ha na safra de inverno/safrinha (ciclo de 115 dias). “Na pecuária de corte, por exemplo, um hectare cultivado com o sorgo gigante pode alimentar até oito unidades animal (ua)/ha/ano na primeira safra e cinco ua/ha na safrinha”, garante. O ganho de peso diário (GMD), segundo ele, pode variar entre 0,5 a 1,5 kg, dependendo do nível de suplementação da dieta.

FONTE E FOTO: Ariosto Mesquita

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments