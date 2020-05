AGENDAMENTO ON-LINE: DETRAN RONDÔNIA DESENVOLVE SERVIÇO DE AGENDAMENTO ON-LINE PARA USUÁRIOS

Sistema de agendamento on-line garante atendimento e saúde de usuário em período de pandemia

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) tem trabalhado para desenvolver software para facilitar o atendimento ao usuário nesse período de pandemia. A Diretoria Técnica de Habilitação e Medicina (Dthmed) disponibilizou para os usuários na sexta-feira (22) o serviço de agendamento on-line e, na semana passada, a autarquia também disponibilizou uma plataforma para realização de aulas técnico-teóricas na modalidade de ensino remoto.

O diretor geral do Detran, coronel Neil Aldrin Faria Gonzaga, falou sobre a necessidade de manter o distanciamento social para garantir a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, existe a necessidade de buscar meios para continuar oferecendo os serviços aos usuário. “A equipe do Detran Rondônia tem trabalhado muito para desenvolver programas de computadores para que possamos continuar atendendo o cidadão de forma segura, onde, boa parte desses serviços, a pessoa consegue solicitar de casa, basta ter um celular ou um computador conectado na internet”.

A plataforma para realização de aulas técnico-teóricas na modalidade de ensino remoto que foi disponibilizada no dia 14 deste mês para os Centros de Formação de Condutores (CFCs) está funcionando perfeitamente bem em todo o Estado. “O portal de educação do Detran Rondônia ficou pronto em tempo recorde e atende 25 alunos por aula, estamos trabalhando para buscar alternativas tecnológicas e, assim, continuar oferecendo os serviços e atendendo o usuário com toda segurança, conforme determina a situação no momento”, destacou o diretor.

O diretor de Dthmed, Hassan Mohamad Hizaji, disse que o sistema de agendamento on-line foi testado na quinta-feira (21) em todas as unidades do Detran Rondônia e funcionou perfeitamente. “O sistema de agendamento on-line é muito simples, o usuário vai entrar na pagina do Detran, acessar o ícone de agendamento e o servidor recebe essa informação. No dia e horário marcado, o usuário será atendido com toda a segurança e sem a aglomeração de pessoas”, afirmou Hassan Hijazi.

COMO FAZER O AGENDAMENTO ON-LINE

