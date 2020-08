ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DA SEMAGRI DE PIMENTEIRAS RESPONDE INDICAÇÃO REALIZADA PELO VEREADOR

Programa de higienização em bebedouros de água para o gado muda realidade nas propriedades rurais do município

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri): Em resposta a indicação nº 009/2020/CMP, do vereador Roberto Cavalcante Santos (DEM) conhecido como “Dôra”, a administração municipal junto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos , cientes da necessidade da recuperação e limpeza dos bebedouros e a abertura de carreadores nas propriedades rurais, tem trabalhado desde o início da administração municipal, realizando todo ano a limpeza dos bebedouros e abertura dos carreadores, um trabalho incansavelmente dos funcionários da secretaria de obras e da agricultura nas propriedades rurais e regiões do município na abertura de bebedouros e novos bebedouros de água para o gado e abertura de carreadores em propriedades da zona rural do Município.

O objetivo da Administração Municipal junto com as Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de levar água para os produtores rurais que mais atingidos pela estiagem e garantir que o gado tenha água para sobreviver.

Segundo o Secretário da pasta, Elisan Gomes (PDT), as máquinas estão trabalhando na recuperação dos bebedouros de água e na abertura dos carreadores nas propriedades rurais dos pequenos agricultores do município, amenizando nas propriedades os efeitos da falta de chuva no último mês.

“A limpeza, abertura de carreadores e a limpeza dos canais e dos bebedouros é um trabalho integrado. Com a limpeza dos bebedouros, é possível favorecer o surgimento de água nova para os animais”. A limpeza de bebedouros na propriedades, foi um grande avanço e é uma grande necessidade nas propriedades rurais, disse o Secretário da Samagri.

