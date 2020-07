ACOMETIDO DE COVID-19, DEPUTADO JEAN OLIVEIRA SERÁ TRANSFERIDO PARA SÃO PAULO, POR RECOMENDAÇÃO MÉDICA

Parlamentar ia ser transferido nesta terça, mas foi adiada para as primeiras horas desta quarta-feira

O deputado Jean Oliveira (MDB) teve teste positivo da covid-19 e estava se recuperando e recebendo tratamento na sua casa. Na segunda-feira (06), o deputado foi ao hospital para fazer exames de Raio-X do pulmão, onde foi descoberto comprometimento no órgão, o que o obrigou a ficar internado, indo para a UTI.

Na terça-feira (07), após as análises e a pormenorização do estado clínico do deputado, o relatório médico foi objetivo em aconselhar sua transferência para um hospital com equipamento necessário para o estado em que o paciente se encontrava: “ Solicito transferência para o hospital israelita Albert Einstein para que o paciente possa receber tratamento adequado sendo que em nossa unidade não dispomos de ECMO (oxigenação por membrana extra corpórea).”

A transferência, que não foi possível ser feita na terça-feira, foi remarcada para ser realizada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (08).

Jean Oliveira foi vereador por dois anos pelo município de Porto Velho e, com 31 anos, encontra-se no seu 3º mandato de deputado estadual. É presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e líder da bancada do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

O deputado desde o início da pandemia esteve à frente, como parlamentar, lutando no enfrentamento a covid-19, cobrando do Governo do Estado, medidas para melhorar o atendimento e a proteção a nossa população.

Texto: Assessoria

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

