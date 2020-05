AÇÕES SEGUIDAS PELAS PRESTADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde no Brasil são 135.106 casos confirmados e 9.146 óbitos. No estado de Rondônia já são 1098 casos e 37 mortes. Desde o início do isolamento social as operadoras de telecomunicações vem seguindo medidas para manter o país conectado.

Foi determinada diversas medidas para oferecer benefícios aos clientes durante a pandemia do Covid-19. A primeira delas foi o envio de SMS onde os usuário pudessem acessar ao site do Ministério da Saúde com informações sobre o vírus, foram enviadas mais de 100.000 mensagens de texto.

Além do envio de SMS algumas operadoras já haviam iniciado medidas para informar aos usuários, deixá-los conectados durante o isolamento social. A Sky por exemplo, abriu mais de 70 canais, a última ação da operadora foi o projeto Sky Play Solidário, que consiste em alugar filmes através da plataforma Sky Play, todo o dinheiro será revertido na compra de cestas básicas pela Fundação Cruz Vermelha.

As prestadoras de serviço Vivo, TIM, Oi e Claro iniciaram a campanha, #FiqueBemFiqueEmCasa que consiste em possibilitar que a quarentena seja cheia de entretenimento, informação e que todos estejam conectados. As provedoras oferecem diversas vantagens aos clientes, desde bônus de internet, ampliação da banda larga, algumas abriram sinal de canais fechados mesmo para aqueles usuários que não tenham esses canais (séries, filmes, variedades e esportivos) contratados em seus planos.

O objetivo dessas medidas é conscientizar o país sobre o Covid-19 e que todos possam aproveitar com seus familiares dos benefícios oferecidos pelas operadoras.

FONTE: Marina Couto

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

