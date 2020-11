AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SÃO REALIZADAS PELA REGIONAL DO DER DE COLORADO NA MANUTENÇÃO DA RO-487

O departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e serviços Públicos (DER) da 1ª Regional de Colorado do Oeste, está realizando os serviços de manutenção da RO-487.

Segundo o residente Nilson Onorato Souza, os trabalhos iniciaram na terça-feira (24/11), atendendo aproximadamente 25 quilômetros de estrada.

“Abrimos uma forte frente de serviço com homens e máquinas para atender com rapidez e qualidade por que está rodovia de grande importância para o fomento do desenvolvimento na região, assim, estamos cumprindo mais uma determinação do governador, coronel Marcos Rocha, de garantir trafegabilidade com qualidade aos que utilizam rotineiramente a estrada”, destacou o residente.

Apesar do início das fortes chuvas deste final de ano, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) vem dando sequência no trabalho de manutenção da malha viária sob sua responsabilidade. A RO-487 (também conhecida como Carijó até o Município de Cerejeiras) é um exemplo, ao longo de 25 quilômetros, a 1ª Residência Regional do DER de Colorado do Oeste está trabalhando na conservação da estrada.

Localizada numa região de grande produção agropecuária, com destaque para a criação de gado de corte e lavouras de soja e milho. De acordo com o residente do DER de Colorado, Nilson Honorato Souza, são executados serviços de reconformação de plataforma (patrolamento), encascalhamento, limpeza lateral e desobstrução de saídas d’água no trecho da rodovia.

