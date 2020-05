ACELERADOR DE FUTUROS – UNESC E SEBRAE RO REALIZAM CONFERÊNCIA ONLINE

No dia 07 de maio, às 19h30, o Sebrae e a Unesc promovem uma conferência online com Sílvio Barros, ex-prefeito de Maringá (PR).

O bate-papo online será possível através da interação dos participantes através por meio de um chat, possibilitando a conversa entre todos e o envio de perguntas ao palestrante. Na oportunidade, Silvio Barros, abordará o mundo depois da Covid 19, focando nas transformações digitais. “O Acelerador de futuro”, tema da videoconferência, pretende ainda levantar a reflexão dos participantes a respeito de como essa Pandemia do novo coronavírus afeta cada um como profissional e como ser humano.

A inscrição para a conferência online, uma parceria entre Unesc e Sebrae, é gratuita e pode ser feita através do link disponibilizado no portal do Sebrae na internet: https://loja.ro.sebrae.com.br/loja/evento/2319127. O evento vai ao ar através do canal do Sebrae RO no Youtube

Quem é Sílvio Barros?

Silvio Barros é engenheiro civil com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental. Com larga experiência em planejamento estratégico, exerceu varias funções publicas como secretario de Turismo no Amazonas e no Paraná bem como assumiu cargo em Brasília no Ministério da Indústria, Comercio e Turismo.

Foi prefeito de Maringá por duas gestões, período em que fortaleceu a parceria com a sociedade organizada. Foi secretario de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Paraná e coordena o programa O Futuro da Minha Cidade da CBIC Câmara Brasileira da indústria da construção.

Silvio Barros foi acometido da Covid 19, passou pela UTI e ficou internado, vai dar um testemunho profissional e pessoal dos impactos.

