AÇÃO REPRESSIVA CONTRA DELITOS AMBIENTAIS – OPERAÇÃO VERDE BRASIL 2

No dia 15 de junho de 2020, no contexto da Operação Verde Brasil 2, o Comando Conjunto

Amazônia, por intermédio da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl), deflagrou uma

Operação repressiva contra delitos ambientais nas proximidades do município de Buritis, RO. O

objetivo é combater os crimes ambientais praticados na região, com ênfase no desmatamento e na

extração ilegal de madeira de áreas de conservação ambiental.

Participam da ação as seguintes Instituições: Exército Brasileiro (EB); Força Aérea Brasileira

(FABB); Polícia Federal (PF); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (IBAMA); Força Nacional de Segurança Pública (FNSP); Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM/RO); e Polícia Militar Ambiental (PMA).

Foi estabelecida a segurança dos locais utilizados para guarda provisória dos materiais que

possam vir a ser apreendidos, bem como dos agentes federais em ações fiscalizatórias. A tropa do

Exército está capacitada para prestar o apoio aos agentes ambientais na medição da madeira

apreendida, na desmontagem dos equipamentos apreendidos e no transporte de todos os materiais até

o depósito por eles indicados, caso seja necessário.

As ações preventivas e repressivas contra os delitos ambientais na Operação Verde Brasil 2,

coordenada pelo Comando Conjunto Amazônia, ocorrem em um ambiente interagências e com o

máximo de integração entre as Instituições Federais, Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização

(OSPF) e Entidades públicas de proteção ambiental. Tal fato, aliado ao emprego de meios logísticos,

aéreos e de inteligência, possibilitam uma otimização de todas essas capacidades envolvidas na Op

Verde Brasil 2.

FONTE: COMUNICAÇÃO SOCIAL

