74 VAGAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE FAZEREM RESIDÊNCIA EM VILHENA

A Prefeitura de Vilhena e a Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena – UNESC divulgaram o edital dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde em Enfermagem Obstétrica e Área Multiprofissional da Saúde em Saúde Mental, Urgência/Trauma, Reabilitação Física, Intensivismo e Saúde da Família e Comunidade.

São oferecidas 74 vagas no total, para profissionais de enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, farmácia e psicologia. A residência terá duração de 2 anos, com jornada de 60 horas semanais e o início é no março de 2020.

Cada residente receberá uma bolsa de R$ 3.330,43 do Ministério da Saúde para fazer o curso na forma de pós graduação com desenvolvimento de prática em serviço nas unidades do SUS do município de Vilhena. Este tipo de formação é considerado pelo Ministério da Educação como o “padrão ouro” das pós graduações lato sensu e é muito popular na medicina.

O professor Kim Mansur, coordenador da Comissão de Residências afirmou que “ter sido residente em locais de referência é um plus no currículo, além de unir a teoria e a prática juntas para se tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho”.

As inscrições para a seleção estão sendo realizadas nos sites www.residenciasvilhena.com.br e portal.residenciasvilhena.com.br, até o dia 18 de fevereiro e as provas serão dia 23 de fevereiro.

Autor: COREMU Vilhena

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

