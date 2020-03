10 MILHÕES DE PESSOAS FORAM IMPACTADAS NA PRIMEIRA FASE DA CAMPANHA COMA MAIS PEIXE

Pratos exclusivos elaborados por chefs renomados, panfletagem em pontos de alta concentração de pessoas, livreto de receitas, ações de degustação, participação em eventos e intensa presença em mídias sociais. Esta é a receita de sucesso da primeira fase da campanha Coma Mais Peixe, que contribui para impulsionar o consumo de peixes de cultivo no Brasil.

A iniciativa da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) e apoio de empresas do setor produtivo já impactou mais de 10 milhões de pessoas desde junho de 2019, quando foi iniciada.

“O foco da #comamaispeixe é a valorização das qualidades nutricionais dos peixes de cultivo, como tilápia e tambaqui. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de tilápia e o maior produtor de tambaqui, porém o consumo de peixes de cultivo ainda é pequeno: 3,5 kg/hab/ano. O potencial para aumento da demanda é imenso, mas isso passa pela divulgação de informações de qualidade para a população”, diz Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR.

A crescente repercussão da #comamaispeixe comprova o interesse dos consumidores em aprender mais sobre os peixes de cultivo e também compartilhar suas aventuras na cozinha nas mídias sociais da campanha.

A exposição da iniciativa ocorre no mundo digital e também em pontos físicos, com degustações em pontos de venda, incluindo restaurantes, que despertam a curiosidade dos consumidores, que são levados cada vez mais a experimentar o filé de tilápia ou a costelinha de tambaqui, entre outros pratos saudáveis e saborosos.

O exclusivo livreto de receitas disponível para download no site da campanha tem vários pratos de tilápia e tambaqui e mostra o passo a passo sobre como escolher, preparar e armazenar os peixes.

“A falta de conhecimento sobre os peixes de cultivo ainda é um obstáculo. Nosso papel é disponibilizar informações claras, mostrando que incluir o peixe na alimentação do dia a dia é simples e cheio de sabor”, destaca Francisco Medeiros.

A campanha também quer impactar os formadores de opinião e inclui ações especiais periódicas direcionadas a jornalistas e influenciadores digitais, com o envio de kits com produtos dos parceiros. “A mais recente ação teve resposta imediata no Instagram: mais de 2 milhões de pessoas conheceram a iniciativa por meio da divulgação dos influenciadores digitais”, conta Medeiros.

Novas ações de campo, degustação e presença em eventos estão programadas para 2020, objetivando atrair novos consumidores e difundir as vantagens do peixe de cultivo, que é saudável, seguro e acessível à população.

